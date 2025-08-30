Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря

Аральское море когда-то считалось четвёртым по величине на планете, но сегодня оно практически исчезло. Большинство специалистов сходятся во мнении: восстановить его в прежних границах невозможно. Сохранять имеет смысл лишь Малый Арал, тогда как Большой море утратило биоразнообразие и превратилось в пустыню Аралкум.
До середины XX века уровень воды оставался относительно стабильным. Глубина достигала 68 метров — немало, если сравнивать с Азовским морем (13,5 метров). Но с конца 1960-х ситуация резко изменилась: две главные реки — Амударья и Сырдарья — начали терять огромные объёмы воды на орошение хлопковых и рисовых полей.
Скорость падения уровня составляла почти метр в год. К концу 1980-х море разделилось на Большой и Малый Арал, а спустя ещё три десятилетия от первого осталась лишь тонкая полоска воды.
Аральское море неоднократно переживало колебания уровня. В разные эпохи оно расширялось или отступало на сотни километров. В средневековье на его высохшем дне успевали возникать поселения, которые вновь скрывались водой. В 15-17 веках море представляло собой сеть озёр, а к XVI-XVII векам уровень заметно падал. Затем наступил долгий период относительной стабильности, длившийся до XX века.
Хозяйственная деятельность
Массовое строительство оросительных каналов и активное сельское хозяйство стали главным фактором пересыхания. На это указывает синхронность между началом массового забора воды и резким падением уровня.
Глобальные климатические изменения
Повышение среднегодовых температур усилило испарение. Считается, что вклад климатических факторов мог составить до 30 % от общего эффекта.
Региональные климатические сдвиги
По гипотезе гидрогеологов, воздушные массы начали отклоняться севернее, и регион стал суше.
Цикличность
Существует мнение, что Арал пересыхает каждые 650-700 лет, после чего наполняется вновь. Однако подтверждений механизма этой цикличности нет, а нынешняя ситуация не демонстрирует признаков обратного процесса.
Гипотеза о связи с Каспием
Иногда высказывается версия о подземных карстовых полостях между Аральским и Каспийским морями. В пользу этого приводят различия в солёности, но серьёзных исследований по теме нет.
