Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря

Наука

Аральское море когда-то считалось четвёртым по величине на планете, но сегодня оно практически исчезло. Большинство специалистов сходятся во мнении: восстановить его в прежних границах невозможно. Сохранять имеет смысл лишь Малый Арал, тогда как Большой море утратило биоразнообразие и превратилось в пустыню Аралкум.

Фото: commons.wikimedia.org by Danrafaliya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вид на Аральское море

Как происходило исчезновение

До середины XX века уровень воды оставался относительно стабильным. Глубина достигала 68 метров — немало, если сравнивать с Азовским морем (13,5 метров). Но с конца 1960-х ситуация резко изменилась: две главные реки — Амударья и Сырдарья — начали терять огромные объёмы воды на орошение хлопковых и рисовых полей.

Скорость падения уровня составляла почти метр в год. К концу 1980-х море разделилось на Большой и Малый Арал, а спустя ещё три десятилетия от первого осталась лишь тонкая полоска воды.

Исторический фон

Аральское море неоднократно переживало колебания уровня. В разные эпохи оно расширялось или отступало на сотни километров. В средневековье на его высохшем дне успевали возникать поселения, которые вновь скрывались водой. В 15-17 веках море представляло собой сеть озёр, а к XVI-XVII векам уровень заметно падал. Затем наступил долгий период относительной стабильности, длившийся до XX века.

Основные версии исчезновения

Хозяйственная деятельность

Массовое строительство оросительных каналов и активное сельское хозяйство стали главным фактором пересыхания. На это указывает синхронность между началом массового забора воды и резким падением уровня. Глобальные климатические изменения

Повышение среднегодовых температур усилило испарение. Считается, что вклад климатических факторов мог составить до 30 % от общего эффекта. Региональные климатические сдвиги

По гипотезе гидрогеологов, воздушные массы начали отклоняться севернее, и регион стал суше. Цикличность

Существует мнение, что Арал пересыхает каждые 650-700 лет, после чего наполняется вновь. Однако подтверждений механизма этой цикличности нет, а нынешняя ситуация не демонстрирует признаков обратного процесса. Гипотеза о связи с Каспием

Иногда высказывается версия о подземных карстовых полостях между Аральским и Каспийским морями. В пользу этого приводят различия в солёности, но серьёзных исследований по теме нет.

Уточнения

Ара́льское мо́ре (Ара́л; каз. Арал теңізі / Aral teñızı, узб. Orol dengizi / Орол денгизи, каракалп. Aral teńizi / Арал теңизи) — бывшее крупное бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана.

