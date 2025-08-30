Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим зонд в преисподнюю: Россия высаживает десант в мир, где плавится металл и рушится всё живое
Жизнь перевернулась: модель Иванова откровенно рассказала о материнстве после рождения дочери от Тимати
Земная кора ведёт себя странно: в океане нашли процесс, который раньше считали невозможным
Шоковая терапия для корней: Ваш сад вымерзнет зимой, если вы проигнорируете этот осенний ритуал
Мышцы кричат хватит, а рост только начинается: тёмная сторона тренировок до отказа
Девять мозгов думают за восемь рук: анатомический секрет существа из бездны
Красный горит, ехать надо: законный проезд, который спасает от аварии
Путешествие по Нью-Мексико: 6 городов для вдохновения
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью

Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря

2:50
Наука

Аральское море когда-то считалось четвёртым по величине на планете, но сегодня оно практически исчезло. Большинство специалистов сходятся во мнении: восстановить его в прежних границах невозможно. Сохранять имеет смысл лишь Малый Арал, тогда как Большой море утратило биоразнообразие и превратилось в пустыню Аралкум.

Вид на Аральское море
Фото: commons.wikimedia.org by Danrafaliya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на Аральское море

Как происходило исчезновение

До середины XX века уровень воды оставался относительно стабильным. Глубина достигала 68 метров — немало, если сравнивать с Азовским морем (13,5 метров). Но с конца 1960-х ситуация резко изменилась: две главные реки — Амударья и Сырдарья — начали терять огромные объёмы воды на орошение хлопковых и рисовых полей.

Скорость падения уровня составляла почти метр в год. К концу 1980-х море разделилось на Большой и Малый Арал, а спустя ещё три десятилетия от первого осталась лишь тонкая полоска воды.

Исторический фон

Аральское море неоднократно переживало колебания уровня. В разные эпохи оно расширялось или отступало на сотни километров. В средневековье на его высохшем дне успевали возникать поселения, которые вновь скрывались водой. В 15-17 веках море представляло собой сеть озёр, а к XVI-XVII векам уровень заметно падал. Затем наступил долгий период относительной стабильности, длившийся до XX века.

Основные версии исчезновения

  1. Хозяйственная деятельность
    Массовое строительство оросительных каналов и активное сельское хозяйство стали главным фактором пересыхания. На это указывает синхронность между началом массового забора воды и резким падением уровня.

  2. Глобальные климатические изменения
    Повышение среднегодовых температур усилило испарение. Считается, что вклад климатических факторов мог составить до 30 % от общего эффекта.

  3. Региональные климатические сдвиги
    По гипотезе гидрогеологов, воздушные массы начали отклоняться севернее, и регион стал суше.

  4. Цикличность
    Существует мнение, что Арал пересыхает каждые 650-700 лет, после чего наполняется вновь. Однако подтверждений механизма этой цикличности нет, а нынешняя ситуация не демонстрирует признаков обратного процесса.

  5. Гипотеза о связи с Каспием
    Иногда высказывается версия о подземных карстовых полостях между Аральским и Каспийским морями. В пользу этого приводят различия в солёности, но серьёзных исследований по теме нет.

Уточнения

Ара́льское мо́ре (Ара́л; каз. Арал теңізі / Aral teñızı, узб. Orol dengizi / Орол денгизи, каракалп. Aral teńizi / Арал теңизи) — бывшее крупное бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Последние материалы
Мышцы кричат хватит, а рост только начинается: тёмная сторона тренировок до отказа
Девять мозгов думают за восемь рук: анатомический секрет существа из бездны
Красный горит, ехать надо: законный проезд, который спасает от аварии
На передовой рождается подлинное казачье духовное братство — иерей Тимофей Чайкин
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Путешествие по Нью-Мексико: 6 городов для вдохновения
До 9 лет тюрьмы: россиян предупредили о наказании при сборе некоторых грибов
Креветки, которые тают во рту: гурманы раскрыли неожиданный фруктовый секрет
Чем больше хаоса вокруг, тем яснее работает мозг: 4 неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ
Яркий и беззубый: Певец Шура показал архивные фото из лихих 90-х
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.