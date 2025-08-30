Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Пустыня Сахара воспринимается как бескрайнее море песка. Однако толщина песчаного слоя распределена неравномерно и зависит от типа рельефа.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустыня

Толщина песчаного покрова

На значительной части территории слой песка составляет всего несколько сантиметров.

Самые большие песчаные массивы приходятся на дюны, которые занимают около 15 % площади пустыни.

Средняя глубина песка в дюнах — от 20 до 50 метров.

Рекордные дюны достигают глубины до 300 метров.

Таким образом, представление о том, что вся Сахара состоит исключительно из километровых песков, не соответствует действительности.

Что находится под песком

Под песчаным слоем залегают:

глина;

известково-гипсовые отложения;

галька и щебень;

твёрдые скалистые породы.

Почвенные горизонты в пустыне развиты крайне слабо. Суровый климат с перепадами температур и ветровой эрозией постоянно разрушает породы, превращая их в новые песчинки.

Откуда берётся пустынный песок

Песок — это результат разрушения горных пород. Под воздействием:

ветра,

воды,

резких температурных перепадов

от скал отделяются мельчайшие частицы минералов — кварца, полевых шпатов, слюды. Ветер переносит их на большие расстояния, формируя барханы и дюны.

Дюны достигают сотен метров в высоту и десятков километров в длину, постоянно меняют форму и медленно перемещаются под действием ветра.

Сахара как природная лаборатория

Сочетание экстремальных температур (до +50 °C), отсутствия воды и обилия песка делает Сахару одной из самых суровых экосистем планеты. Но именно здесь можно наблюдать живой процесс образования песчаных ландшафтов, которые продолжают меняться и сегодня.

Уточнения

Саха́ра (араб. الصحراء الكبرى‎, Эс-Сахра-ль-Кубра; бербер. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ, Tiniri; исп. Sáhara, фр. Sahara) — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.

