Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Общая кровать не всегда полезна, раздельные спальни делают сон крепче
Несколько зёрен — и муравейник исчезает на глазах: поможет всего один привычный продукт питания
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку
Давление падает, следов нет: как найти невидимую утечку воздуха в шинах

Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары

1:59
Наука

Пустыня Сахара воспринимается как бескрайнее море песка. Однако толщина песчаного слоя распределена неравномерно и зависит от типа рельефа.

Пустыня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Толщина песчаного покрова

  • На значительной части территории слой песка составляет всего несколько сантиметров.

  • Самые большие песчаные массивы приходятся на дюны, которые занимают около 15 % площади пустыни.

  • Средняя глубина песка в дюнах — от 20 до 50 метров.

  • Рекордные дюны достигают глубины до 300 метров.

Таким образом, представление о том, что вся Сахара состоит исключительно из километровых песков, не соответствует действительности.

Что находится под песком

Под песчаным слоем залегают:

  • глина;

  • известково-гипсовые отложения;

  • галька и щебень;

  • твёрдые скалистые породы.

Почвенные горизонты в пустыне развиты крайне слабо. Суровый климат с перепадами температур и ветровой эрозией постоянно разрушает породы, превращая их в новые песчинки.

Откуда берётся пустынный песок

Песок — это результат разрушения горных пород. Под воздействием:

  • ветра,

  • воды,

  • резких температурных перепадов

от скал отделяются мельчайшие частицы минералов — кварца, полевых шпатов, слюды. Ветер переносит их на большие расстояния, формируя барханы и дюны.

Дюны достигают сотен метров в высоту и десятков километров в длину, постоянно меняют форму и медленно перемещаются под действием ветра.

Сахара как природная лаборатория

Сочетание экстремальных температур (до +50 °C), отсутствия воды и обилия песка делает Сахару одной из самых суровых экосистем планеты. Но именно здесь можно наблюдать живой процесс образования песчаных ландшафтов, которые продолжают меняться и сегодня.

Уточнения

Саха́ра (араб. الصحراء الكبرى‎, Эс-Сахра-ль-Кубра; бербер. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ, Tiniri; исп. Sáhara, фр. Sahara) — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Экономика и бизнес
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Последние материалы
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары
Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку
Давление падает, следов нет: как найти невидимую утечку воздуха в шинах
Силовые против кардио: вот что сжигает жир реально быстрее
От Пунта-Миты до Бангкока: четыре отеля, которые доказали что Four Seasons вне конкуренции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.