Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары

Пустыня Сахара воспринимается как бескрайнее море песка. Однако толщина песчаного слоя распределена неравномерно и зависит от типа рельефа.
На значительной части территории слой песка составляет всего несколько сантиметров.
Самые большие песчаные массивы приходятся на дюны, которые занимают около 15 % площади пустыни.
Средняя глубина песка в дюнах — от 20 до 50 метров.
Рекордные дюны достигают глубины до 300 метров.
Таким образом, представление о том, что вся Сахара состоит исключительно из километровых песков, не соответствует действительности.
Под песчаным слоем залегают:
глина;
известково-гипсовые отложения;
галька и щебень;
твёрдые скалистые породы.
Почвенные горизонты в пустыне развиты крайне слабо. Суровый климат с перепадами температур и ветровой эрозией постоянно разрушает породы, превращая их в новые песчинки.
Песок — это результат разрушения горных пород. Под воздействием:
ветра,
воды,
резких температурных перепадов
от скал отделяются мельчайшие частицы минералов — кварца, полевых шпатов, слюды. Ветер переносит их на большие расстояния, формируя барханы и дюны.
Дюны достигают сотен метров в высоту и десятков километров в длину, постоянно меняют форму и медленно перемещаются под действием ветра.
Сочетание экстремальных температур (до +50 °C), отсутствия воды и обилия песка делает Сахару одной из самых суровых экосистем планеты. Но именно здесь можно наблюдать живой процесс образования песчаных ландшафтов, которые продолжают меняться и сегодня.
Саха́ра (араб. الصحراء الكبرى, Эс-Сахра-ль-Кубра; бербер. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ, Tiniri; исп. Sáhara, фр. Sahara) — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.
