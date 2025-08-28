Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
45-летняя певица Слава показала шикарную фигуру назло неверному мужу
Каждая поездка в зоне риска: 7 сырых технологий китайских автомобилей могут спровоцировать аварию
Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане: кадры интимного момента попали в Сеть
Тайна Диброва: что ведущий на самом деле говорит о бывшей жене после расставания
Россия заработала миллионы на макаронах: кто главный покупатель
Весеннее цветение тюльпанов решается осенью: как выбрать луковицы без ошибок
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Сваха раскрывает тайны: Роза Сябитова назвала главный аргумент, почему Лепс и Киба — идеальная пара
Пациент накормил отражение и жил с ним как с соседом: мозг внезапно подменил реальность

Секретное оружие акул под угрозой: что происходит с зубами хищников под водой

1:47
Наука

Акулы, будучи одними из главных хищников подводного мира, разрывают добычу мощным укусом. Однако, как показали недавние исследования, даже эти грозные существа не застрахованы от последствий парниковых газов.

Акула
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

А зубы-то не вечны

В ходе экспериментов в Германии ученые подвергли зубы акул воздействию воды, имитирующей кислотность океана, которая, как ожидается, будет через 175 лет. Результаты показали, что повышенная кислотность, вызванная выбросами углерода, ослабляет структуру зубов, делая их более хрупкими и подверженными разрушению.

Поскольку акулы используют зубы для охоты, их прочность играет жизненно важную роль в выживании. Утрата этой прочности может нарушить всю океаническую экосистему.

"Акульи зубы — это совершенное оружие для разрезания плоти, а не для защиты от кислоты в океане, — подчеркнул Максимилиан Баум, биолог из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне. — Наши результаты демонстрируют, насколько уязвимым может оказаться даже самое грозное оружие, созданное природой".

Влияние уровня кислотности океана

Исследование также показало, что по мере снижения pH воды зубы акул становятся слабее. Ученые использовали два значения pH (8,2 и 7,3) для имитации текущего и прогнозируемого уровня кислотности океана через 175 лет. Зубы, подвергшиеся воздействию более кислой воды, оказались значительно повреждены по сравнению с зубами, находившимися в менее кислой среде, пишет Daily Mail.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Список покупок для стройности: ешь и худей без страданий
Океан молчал полвека — и вдруг выплюнул зверя с плавником-парусом, которого давно считали мифом
Напиток, который жжёт жир даже в покое: минус 6 кг за месяц и лёгкость на весь день
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша
В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований
Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии
Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится
Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.