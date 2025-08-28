Секретное оружие акул под угрозой: что происходит с зубами хищников под водой

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Акулы, будучи одними из главных хищников подводного мира, разрывают добычу мощным укусом. Однако, как показали недавние исследования, даже эти грозные существа не застрахованы от последствий парниковых газов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

А зубы-то не вечны

В ходе экспериментов в Германии ученые подвергли зубы акул воздействию воды, имитирующей кислотность океана, которая, как ожидается, будет через 175 лет. Результаты показали, что повышенная кислотность, вызванная выбросами углерода, ослабляет структуру зубов, делая их более хрупкими и подверженными разрушению.

Поскольку акулы используют зубы для охоты, их прочность играет жизненно важную роль в выживании. Утрата этой прочности может нарушить всю океаническую экосистему.

"Акульи зубы — это совершенное оружие для разрезания плоти, а не для защиты от кислоты в океане, — подчеркнул Максимилиан Баум, биолог из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне. — Наши результаты демонстрируют, насколько уязвимым может оказаться даже самое грозное оружие, созданное природой".

Влияние уровня кислотности океана

Исследование также показало, что по мере снижения pH воды зубы акул становятся слабее. Ученые использовали два значения pH (8,2 и 7,3) для имитации текущего и прогнозируемого уровня кислотности океана через 175 лет. Зубы, подвергшиеся воздействию более кислой воды, оказались значительно повреждены по сравнению с зубами, находившимися в менее кислой среде, пишет Daily Mail.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.



