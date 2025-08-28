Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии

В Израиле обнаружены остатки древней мастерской по изготовлению лезвий, которые могут служить наиболее убедительным свидетельством существования хананеев, народа, который упоминается в Библии.
При раскопках в Кирьят-Гате, примерно в 64 км к югу от Тель-Авива, археологи нашли первую в регионе ханаанскую мастерскую, где сохранились длинные кремневые лезвия и массивные камни, которые использовались для точной обработки и придания формы оружию.
Исследователи также обнаружили сотни подземных ям, некоторые из которых были облицованы глиняным кирпичом и служили складами, жилищами, мастерскими и даже ритуальными помещениями.
Размеры и сложность объекта указывают на то, что хананеи имели организованные поселения, специализированные ремесла и развитые торговые сети.
Этот взгляд на их повседневную жизнь позволяет проследить ощутимую связь между археологическими данными и обществом, описанным в Ветхом Завете.
В Библии хананеи описываются как коренные жители Земли Обетованной до прихода и завоевания этой территории израильтянами.
По мнению экспертов из Израильского управления древностей, это открытие проливает свет на ранние этапы урбанизации и профессиональной специализации на древней земле.
Инструменты для производства оружия были найдены в глубоких ямах. Археологи были поражены "чрезвычайно передовыми" технологиями, которые использовались хананеями, упомянутыми в Библии, пишет Daily Mail.
"Самыми впечатляющими находками на месте раскопок являются крупные кремневые ядра, из которых были изготовлены чрезвычайно острые лезвия однородной формы, — сообщило IAA. — Сами лезвия использовались в качестве ножей для разделки туш, а также в качестве инструментов для сбора урожая, например, лезвий серпов".
Би́блия Священное Писание, Святое Писание, Писание (мн. ч. греч. βιβλία от ед.ч. греч. βιβλίον — «книга»; от греч. βύβλος — «папирус»; от названия древнего финикийского города Библ) — собрание текстов, составляющих Священное Писание в иудаизме и христианстве.
