Археологи в Польше раскрыли правду о кладах: зачем на самом деле тревожили могилы тысячу лет назад

В Центральной Европе археологи наткнулись на старинное захоронение, которое было потревожено не современными грабителями, а поляками в Средние века, более тысячи лет назад.
Раскопки велись на территории кладбища Новый Хорув, расположенного в северной части Польши. Результаты этих изысканий были обнародованы 23 июня в научном журнале Antiquity.
Могила XI века, получившая название "Могила 7", предположительно принадлежала представителю знати. В ней сохранились ценные артефакты, в том числе тисовое ведро с железной отделкой. По словам Славомира Вадила, археолога из Варшавского университета, "практически все в этом проекте оказалось неожиданным".
Также был обнаружен железный наконечник копья с сохранившимися фрагментами ткани, возможно, остатки знамени или штандарта. Вадим отметил, что "ожидания были скромными, но увиденное превзошло все предположения".
Археологи установили, что некоторые могилы были вскрыты при жизни одного поколения, а кремированные останки помещались поверх разрытых захоронений. Скорее всего, это было частью ритуала, а не попыткой ограбления. Вадил подчеркнул, что в данном случае речь не идет о средневековых или современных мародерах, случайно наткнувшихся на древнюю могилу, а о событии, вписанном в местную историю.
По словам археолога, в XI веке вскрытие могил не было редкостью, но не всегда преследовало цель кражи ценностей. Часто могилы раскапывали для извлечения предметов с целью повторного использования, ритуальных целей или даже в знак социального или религиозного неприятия. В некоторых случаях, как в Новом Хорове, тела после захоронения эксгумировали и кремировали, что указывает на глубокий ритуальный смысл. Это могло быть сделано для "исправления" погребальных обрядов в соответствии с изменившимися верованиями или для облегчения перехода умершего в загробный мир, пишет New York Post.
Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.
