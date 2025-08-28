Археологи в Польше раскрыли правду о кладах: зачем на самом деле тревожили могилы тысячу лет назад

В Центральной Европе археологи наткнулись на старинное захоронение, которое было потревожено не современными грабителями, а поляками в Средние века, более тысячи лет назад.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Захоронение

Ценные артефакты

Раскопки велись на территории кладбища Новый Хорув, расположенного в северной части Польши. Результаты этих изысканий были обнародованы 23 июня в научном журнале Antiquity.

Могила XI века, получившая название "Могила 7", предположительно принадлежала представителю знати. В ней сохранились ценные артефакты, в том числе тисовое ведро с железной отделкой. По словам Славомира Вадила, археолога из Варшавского университета, "практически все в этом проекте оказалось неожиданным".

Также был обнаружен железный наконечник копья с сохранившимися фрагментами ткани, возможно, остатки знамени или штандарта. Вадим отметил, что "ожидания были скромными, но увиденное превзошло все предположения".

Вскрывали могилы именно для этого

Археологи установили, что некоторые могилы были вскрыты при жизни одного поколения, а кремированные останки помещались поверх разрытых захоронений. Скорее всего, это было частью ритуала, а не попыткой ограбления. Вадил подчеркнул, что в данном случае речь не идет о средневековых или современных мародерах, случайно наткнувшихся на древнюю могилу, а о событии, вписанном в местную историю.

По словам археолога, в XI веке вскрытие могил не было редкостью, но не всегда преследовало цель кражи ценностей. Часто могилы раскапывали для извлечения предметов с целью повторного использования, ритуальных целей или даже в знак социального или религиозного неприятия. В некоторых случаях, как в Новом Хорове, тела после захоронения эксгумировали и кремировали, что указывает на глубокий ритуальный смысл. Это могло быть сделано для "исправления" погребальных обрядов в соответствии с изменившимися верованиями или для облегчения перехода умершего в загробный мир, пишет New York Post.

Уточнения

