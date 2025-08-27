Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:15
Наука

Исчезновение судов в Бермудском треугольнике, согласно одной из теорий, связано с огромными одиночными волнами.

Корабль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корабль

Океанограф Анатолий Таврический, представитель Русского географического общества, в интервью подчеркнул, что подобные явления наблюдаются не только в этой аномальной зоне Атлантики, но и в других частях Мирового океана, сообщает сайт aif. ru.

Ранее британский океанограф Саймон Боксолл высказал предположение, что причиной таинственных исчезновений в Бермудском треугольнике являются именно гигантские волны, высота которых может достигать, а порой и превышать, 30 метров.

Комментируя данную информацию, Таврический отметил, что эти волны настолько велики, что их можно увидеть даже при наблюдении из космоса.

Речь идет об интерференции волн — явлении, которое можно наблюдать не только в районе Бермудского треугольника, но и в других океанических зонах. Их масштаб позволяет заметить их даже с космоса, пояснил он.

Появление аномально высоких волн происходит в результате сложения нескольких волновых систем. Аналогичные явления также фиксируются в Индийском океане и в проливе Дрейка.

Уточнения

Берму́дский треуго́льник (англ. Bermuda Triangle) — район в Саргассовом море (Атлантический океан), в котором, согласно одной из версий, происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником с вершинами в Майами, на Бермудских островах и в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
