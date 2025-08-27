Исчезновение судов в Бермудском треугольнике, согласно одной из теорий, связано с огромными одиночными волнами.
Океанограф Анатолий Таврический, представитель Русского географического общества, в интервью подчеркнул, что подобные явления наблюдаются не только в этой аномальной зоне Атлантики, но и в других частях Мирового океана, сообщает сайт aif. ru.
Ранее британский океанограф Саймон Боксолл высказал предположение, что причиной таинственных исчезновений в Бермудском треугольнике являются именно гигантские волны, высота которых может достигать, а порой и превышать, 30 метров.
Комментируя данную информацию, Таврический отметил, что эти волны настолько велики, что их можно увидеть даже при наблюдении из космоса.
Речь идет об интерференции волн — явлении, которое можно наблюдать не только в районе Бермудского треугольника, но и в других океанических зонах. Их масштаб позволяет заметить их даже с космоса, пояснил он.
Появление аномально высоких волн происходит в результате сложения нескольких волновых систем. Аналогичные явления также фиксируются в Индийском океане и в проливе Дрейка.
Берму́дский треуго́льник (англ. Bermuda Triangle) — район в Саргассовом море (Атлантический океан), в котором, согласно одной из версий, происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником с вершинами в Майами, на Бермудских островах и в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).
Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.