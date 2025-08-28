80 000 лет назад: в Узбекистане нашли артефакты старше эфиопских стрел

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Наука

В Узбекистане археологи нашли крошечные каменные артефакты, которые могут оказаться древнейшими наконечниками стрел в истории человечества. Их возраст — около 80 000 лет, что делает находку старше эфиопских артефактов на 6000 лет.

древние артефакты
Фото: commons.wikimedia.org by Capablancaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
древние артефакты

Орудия охотников Оби-Рахмата

На стоянке Оби-Рахмат ранее находили каменные орудия разных типов, но мелкие треугольные микролиты оставались незамеченными из-за повреждений. Новое исследование, опубликованное в PLOS One, показало: форма и следы износа указывают на использование именно как стрел.

"Сами луки и древки стрел не сохранились, поэтому коллеги могут отнестись к находке скептически", — отмечает директор Института археологии и этнографии СО РАН, Андрей Кривошапкин.

Кто создал эти артефакты?

Учёные не уверены, кому принадлежат находки — неандертальцам, современным людям или иной группе. В 2003 году здесь нашли останки ребёнка с признаками как Homo sapiens, так и неандертальцев, что породило версии о гибридах.

"Появление популяции Оби-Рахмат в Центральной Азии совпадает с предполагаемым временем расселения анатомически современных людей в Евразии", — говорит Кривошапкин.

Возможно, первые охотники пришли из Леванта и принесли с собой новые технологии.

Шире, чем считалось

"Сложное древнее оружие и охотничьи технологии были распространены географически шире и появились раньше, чем предполагалось", — подчеркивает археолог Кристиан Трайон.

Это открытие вновь напоминает: мы недооценивали способности древних людей.

Сегодня исследователи продолжают искать генетические и археологические связи, которые помогут понять, кем были обитатели Оби-Рахмата и как именно они освоили эти земли.

Уточнения

Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Столица — Ташкент. Государственный язык на всей территории страны — узбекский, в Республике Каракалпакстан (наряду с узбекским) установлен свой государственный язык — каракалпакский.

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей. Неандертальцы населяли Европу и Среднюю Азию.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
