80 000 лет назад: в Узбекистане нашли артефакты старше эфиопских стрел

В Узбекистане археологи нашли крошечные каменные артефакты, которые могут оказаться древнейшими наконечниками стрел в истории человечества. Их возраст — около 80 000 лет, что делает находку старше эфиопских артефактов на 6000 лет.

Орудия охотников Оби-Рахмата

На стоянке Оби-Рахмат ранее находили каменные орудия разных типов, но мелкие треугольные микролиты оставались незамеченными из-за повреждений. Новое исследование, опубликованное в PLOS One, показало: форма и следы износа указывают на использование именно как стрел.

"Сами луки и древки стрел не сохранились, поэтому коллеги могут отнестись к находке скептически", — отмечает директор Института археологии и этнографии СО РАН, Андрей Кривошапкин.

Кто создал эти артефакты?

Учёные не уверены, кому принадлежат находки — неандертальцам, современным людям или иной группе. В 2003 году здесь нашли останки ребёнка с признаками как Homo sapiens, так и неандертальцев, что породило версии о гибридах.

"Появление популяции Оби-Рахмат в Центральной Азии совпадает с предполагаемым временем расселения анатомически современных людей в Евразии", — говорит Кривошапкин.

Возможно, первые охотники пришли из Леванта и принесли с собой новые технологии.

Шире, чем считалось

"Сложное древнее оружие и охотничьи технологии были распространены географически шире и появились раньше, чем предполагалось", — подчеркивает археолог Кристиан Трайон.

Это открытие вновь напоминает: мы недооценивали способности древних людей.

Сегодня исследователи продолжают искать генетические и археологические связи, которые помогут понять, кем были обитатели Оби-Рахмата и как именно они освоили эти земли.

