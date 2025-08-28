TSMC на распутье: остаётся ли Тайвань крепостью технологий

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

TSMC давно называют гарантом независимости Тайваня. Эта компания стала настолько важной для мировой экономики, что многие видят в ней фактор, способный удержать Китай от военной авантюры. Но сегодня гигант оказался перед дилеммой: остаться крепостью на острове или рискнуть глобальной экспансией, чтобы сохранить лидерство.

Тайвань как оплот технологий

С момента основания Китайская Республика на Тайване жила под угрозой вторжения. Одним из её ответов стал проект "кремниевого щита" — ставка на передовые технологии. Полупроводники и микрочипы, производимые на острове, оказались жизненно важны для мировой экономики, делая Тайвань незаменимым.

Истоки успеха

В центре этой истории — TSMC. Основатель компании Моррис Чанг в 1987 году сделал ставку на модель независимого производства, и его риск оправдался.

Сегодня две трети микросхем в мире создаются именно на тайваньских заводах, а в сегменте самых сложных чипов доля компании достигает 90%.

TSMC также производит большую часть процессоров, необходимых для развития искусственного интеллекта. Выручка выросла с 24 млрд долларов в 2014 году до 88 млрд в 2024-м.

Почему остров стал тесен

Однако у Тайваня есть ограничения: нехватка электроэнергии, кадров и земли. По прогнозам, к 2030 году TSMC может потреблять четверть всей электроэнергии острова. При этом низкая рождаемость и слабая миграция не позволяют быстро наращивать число инженеров.

Экспансия за пределы острова

С 2020 года компания начала масштабный план расширения — около 190 млрд долларов инвестиций. В США, в Аризоне, строится целый комплекс фабрик, сумма затрат уже выросла до 165 млрд. Новые заводы также возводятся в Японии и Германии.

Но зарубежная экспансия обходится дорого: высокая стоимость рабочей силы и культурные различия делают процесс болезненным.

Опасность утраты "щита"

Главный риск — разрушение концепции "кремниевого щита". Пока Китай зависит от тайваньских поставок, вторжение кажется менее вероятным. Но внешние факторы всё меняют: в 2024 году США запретили TSMC продавать Китаю ключевые чипы для ИИ. Теперь компания должна удерживать баланс — оставаться технологическим лидером, при этом рассредоточив производство.

Сможет ли TSMC сохранить свой уникальный статус и одновременно обезопасить Тайвань? Ответ на этот вопрос определит будущее мировой технологической индустрии.

Уточнения

TSMC (аббревиатура от англ. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), — тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. Штаб-квартира компании находится в Синьчжу.



Тайва́нь — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем. Столица — Тайбэй.

