Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сочности раскрыт: рулет из фарша и цуккини с нежным яично-лимонным соусом
80 000 лет назад: в Узбекистане нашли артефакты старше эфиопских стрел
Рыбный раздор крепчает: Норвегия рискует потерять доступ к российским водам
Авиакомпании: прямые рейсы усилили интерес россиян к Хургаде
Помолодевшая после родов Марина Федункив отмечает 54-й день рождения
Плитка берёт на себя роль архитектора — неровные стены перестают бросаться в глаза
Тревожное состояние фотографа стало причиной критики теннисиста Медведева в адрес Бонзи
Натуральные методы борьбы с лишним весом и тусклой кожей
Кто погубит мотор? Ошибки в проверке охлаждающей жидкости

TSMC на распутье: остаётся ли Тайвань крепостью технологий

2:56
Наука

TSMC давно называют гарантом независимости Тайваня. Эта компания стала настолько важной для мировой экономики, что многие видят в ней фактор, способный удержать Китай от военной авантюры. Но сегодня гигант оказался перед дилеммой: остаться крепостью на острове или рискнуть глобальной экспансией, чтобы сохранить лидерство.

Тайвань как оплот технологий

С момента основания Китайская Республика на Тайване жила под угрозой вторжения. Одним из её ответов стал проект "кремниевого щита" — ставка на передовые технологии. Полупроводники и микрочипы, производимые на острове, оказались жизненно важны для мировой экономики, делая Тайвань незаменимым.

Истоки успеха

В центре этой истории — TSMC. Основатель компании Моррис Чанг в 1987 году сделал ставку на модель независимого производства, и его риск оправдался.

Сегодня две трети микросхем в мире создаются именно на тайваньских заводах, а в сегменте самых сложных чипов доля компании достигает 90%.

TSMC также производит большую часть процессоров, необходимых для развития искусственного интеллекта. Выручка выросла с 24 млрд долларов в 2014 году до 88 млрд в 2024-м.

Почему остров стал тесен

Однако у Тайваня есть ограничения: нехватка электроэнергии, кадров и земли. По прогнозам, к 2030 году TSMC может потреблять четверть всей электроэнергии острова. При этом низкая рождаемость и слабая миграция не позволяют быстро наращивать число инженеров.

Экспансия за пределы острова

С 2020 года компания начала масштабный план расширения — около 190 млрд долларов инвестиций. В США, в Аризоне, строится целый комплекс фабрик, сумма затрат уже выросла до 165 млрд. Новые заводы также возводятся в Японии и Германии.

Но зарубежная экспансия обходится дорого: высокая стоимость рабочей силы и культурные различия делают процесс болезненным.

Опасность утраты "щита"

Главный риск — разрушение концепции "кремниевого щита". Пока Китай зависит от тайваньских поставок, вторжение кажется менее вероятным. Но внешние факторы всё меняют: в 2024 году США запретили TSMC продавать Китаю ключевые чипы для ИИ. Теперь компания должна удерживать баланс — оставаться технологическим лидером, при этом рассредоточив производство.

Сможет ли TSMC сохранить свой уникальный статус и одновременно обезопасить Тайвань? Ответ на этот вопрос определит будущее мировой технологической индустрии.

Уточнения

TSMC (аббревиатура от англ. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), — тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. Штаб-квартира компании находится в Синьчжу.

Тайва́нь — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем. Столица — Тайбэй.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Авиакомпании: прямые рейсы усилили интерес россиян к Хургаде
Помолодевшая после родов Марина Федункив отмечает 54-й день рождения
Плитка берёт на себя роль архитектора — неровные стены перестают бросаться в глаза
Тревожное состояние фотографа стало причиной критики теннисиста Медведева в адрес Бонзи
Натуральные методы борьбы с лишним весом и тусклой кожей
Кто погубит мотор? Ошибки в проверке охлаждающей жидкости
Когда лень — это болезнь: как распознать депрессию у животного
Любовь и признание: как Земфира* отпраздновала 49-летие в компании Лазаревой**
Тайна японского автокульта: зачем жители страны избавляются от машин, едва те проходят обкатку
Итальянские лепешки без хлопот: секрет быстрого приготовления — жарка на сковороде за 2 минуты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.