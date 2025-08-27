Лучше отказаться от Chrome прямо сейчас: ваш цифровой след под угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На первый взгляд, Chrome может показаться вполне безобидным браузером, предлагая удобные функции вроде автозаполнения форм, новостной ленты, настроенной под пользователя, и синхронизации данных между устройствами.

Однако за этими удобствами скрывается постоянный сбор информации, создание подробного профиля пользователя и повышенный риск утечки личных данных. В действительности, Chrome собирает гораздо больше информации о своих пользователях, чем может показаться.

Он постоянно следит!

Тесная связь Chrome с рекламными и аналитическими сетями Google подразумевает, что он не просто отображает веб-страницы. Он постоянно отслеживает поведение пользователя в сети, собирая информацию даже тогда, когда тот не совершает активный поиск. Незаметно работающие расширения, процессы и встроенные трекеры собирают данные в фоновом режиме, формируя детальный портрет привычек и предпочтений пользователя. Судебный иск против Google в 2020 году раскрыл масштаб этого невидимого и всеобъемлющего контроля. В 2024 году Google согласился удалить огромный объем личных данных, собранных в режиме инкогнито, хотя компания продолжает утверждать, что веб-сайты и третьи лица могут обмениваться данными с Google даже при использовании приватного просмотра.

Функции, облегчающие пользование браузером, вроде автоматического заполнения форм, персонализированных новостей и рекомендаций, подпитывают систему мониторинга. Даже незначительные действия, такие как клик по статье или время, проведенное на странице, оставляют цифровой след, раскрывающий привычки пользователя. Для тех, кто ценит конфиденциальность, это серьёзный повод задуматься об использовании Chrome в качестве основного браузера.

Простое решение — альтернативные варианты

Решение простое: использование браузеров, ориентированных на защиту конфиденциальности, которые ограничивают сбор данных и блокируют трекеры ещё до загрузки страницы. Альтернативные варианты для Android, такие как Brave, DuckDuckGo, Firefox и Tor, предлагают различные подходы к обеспечению защиты, но все они позволяют пользователю контролировать историю просмотров, снижая поток информации о его поведении, повышая анонимность и защищая личные данные.

Смена браузера — простое действие, приносящее существенные преимущества. Достаточно установить понравившийся браузер, сделать его браузером по умолчанию и настроить разрешения, ограничив сбор уведомлений, данных о местоположении и другой информации. Это мгновенно уменьшит количество информации, покидающей устройство, и ограничит мониторинг, используемый для создания рекламных профилей. Даже новые функции Chrome, такие как скрытие IP-адреса, обеспечивают лишь ограниченную защиту, в то время как более масштабный сбор данных в фоновом режиме продолжается, пишет techgear.

Бра́узер обозреватель, веб-обозреватель или веб-браузер (от англ. web browser, МФА: [wɛb ˈbraʊ.zə(ɹ), -zɚ]; устар. бро́узер) — прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач.

