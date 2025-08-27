Кошки с деменцией могут помочь найти новые методы лечения болезни Альцгеймера: вот что говорит наука

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Деменция — это общее название таких симптомов, как потеря памяти и нарушение мышления, в то время как болезнь Альцгеймера — это специфическое нейродегенеративное заболевание, вызывающее эти симптомы.

Кошки Хэмингуэя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошки Хэмингуэя

Специалисты Эдинбургского университета провели посмертное исследование мозга 25 кошек, у которых при жизни проявлялись симптомы деменции, включая спутанность сознания, нарушения сна и повышенную вокализацию. Они обнаружили накопления бета-амилоида — токсичного белка, одного из определяющих признаков болезни Альцгеймера.

Ученые назвали это открытие "идеальной естественной моделью болезни Альцгеймера", которая может помочь им в разработке новых методов лечения людей. Роберт Макгичан, руководитель исследования в Королевской (Дикской) школе ветеринарных исследований Эдинбургского университета, отметил: "Деменция — разрушительное заболевание, будь то у людей, кошек или собак".

"Наши результаты подчёркивают поразительное сходство между кошачьей деменцией и болезнью Альцгеймера у людей", — сказал он.

Это открывает возможность исследовать, могут ли новые перспективные методы лечения болезни Альцгеймера у людей принести пользу и стареющим питомцам.

Микроскопические изображения пожилых кошек, у которых ранее наблюдались симптомы кошачьей деменции, выявили накопление бета-амилоида в синапсах — межклеточных соединениях между клетками мозга.

Синапсы позволяют передавать сигналы между клетками мозга, а их потеря приводит к снижению памяти и способности к рассуждению у людей с болезнью Альцгеймера.

Исследователи полагают, что открытие, полученное на кошках, может помочь им лучше понять этот процесс, предлагая ценную модель для изучения деменции у людей.

Ранее исследователи изучали генетически модифицированных грызунов, хотя у этого вида деменция не развивается естественным образом.

Поскольку у кошек эти изменения мозга развиваются естественным образом, они могут представлять собой более точную модель заболевания, чем традиционные лабораторные животные, что приносит пользу как виду, так и тем, кто за ними ухаживает.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
