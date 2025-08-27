За гранью разума? Китайцы создадут робота-суррогатную мать: что об этом думают эксперты

На Всемирном робототехническом форуме в Пекине в 2025 году Чжан Цифен, представляющий Kaiwa Technology и Наньянский технологический университет, выдвинул концепцию робота-суррогатной матери.

Как сообщает сайт Москва 24, в его видении, это будет не просто аппарат для вынашивания, а антропоморфный робот, содержащий внутри искусственную матку, имитирующую все этапы развития плода.

Разработка искусственной матки

Наиболее сложная часть проекта — разработка искусственной матки, способной поддерживать рост эмбриона в искусственно созданной амниотической среде и обеспечивать его питательными веществами через силиконовый аналог пуповины. Компания утверждает, что данная технология уже прошла успешные испытания в лабораторных условиях и теперь требует интеграции в роботизированную платформу. Ожидается, что первый прототип "беременного робота" будет готов в течение года, а его ориентировочная стоимость составит около 100 000 юаней (примерно 14 000 долларов).

Вопросов больше, чем ответов

Однако, заявление о создании подобного робота вызывает немало вопросов. В частности, вызывает сомнения возможность создания компактной искусственной матки, пригодной для размещения в корпусе робота. Хотя прототипы подобных устройств существуют, они представляют собой сложные комплексы оборудования, требующие значительного пространства.

Эксперименты с эмбрионами животных показали определенные успехи, но до внедрения подобной технологии для людей еще далеко. Существующие кувезы для недоношенных детей, хотя и являются достижением медицины, не могут сравниться с полноценной искусственной маткой. Учитывая эти факторы, заявление о скором появлении "беременного робота" выглядит скорее рекламным ходом, чем реальной перспективой.

Кувёз (от фр. couveuse «наседка», «инкубатор») — приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или заболевшего новорождённого.




