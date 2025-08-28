Камни Марса повторили земной сценарий — без кислорода новый минерал не появился бы

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если на Красной планете сохранились тайные подсказки о её прошлом, которые могут объяснить, была ли жизнь на Марсе возможна? Недавнее открытие минерала ставит этот вопрос как никогда остро.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Минерал на Марсе

Необычная находка

В журнале Nature Communications сообщается: на Марсе обнаружен новый минерал — сульфат железа с гидроксильными группами. Подобного соединения учёные ещё не встречали. Его открытие может пролить свет на геологическую историю планеты.

Где нашли минерал

Исследование проводилось в долине Маринера — крупнейшем каньоне Солнечной системы. Особое внимание привлекли слоистые отложения рядом с кратером Арам Хаос. Спектральные данные орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter указали на необычные полосы, не похожие на известные минералы.

«Мы обратили внимание на области, где спектральные данные указывали на странные полосы, не похожие на известные марсианские минералы», — рассказала Дженис Бишоп, руководитель исследования.

Почему это важно

Анализ показал: в слоях присутствуют разные виды сульфатов, образовавшиеся в условиях сложных химических реакций. На Земле подобные соединения возникают при участии воды и кислорода. Это намекает, что в прошлом Марс был более «живым» и, возможно, пригодным для существования организмов.

Химия, которая говорит о жизни

Гидроксисульфаты железа требуют особых условий для образования — кислород, высокие температуры и реакцию с выделением воды. Последний факт особенно важен для поиска признаков жизни.

Земные эксперименты

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи попытались воссоздать минерал в лаборатории. Результат оказался показателен: без кислорода и тепла нужное соединение не появлялось. Это заставило учёных предположить, что минерал мог образоваться из-за вулканической активности, а в атмосфере Марса когда-то присутствовал кислород.

«Материал, полученный в ходе этих лабораторных экспериментов, вероятно, является новым минералом благодаря своей уникальной кристаллической структуре и термической стабильности. Однако ученым необходимо найти его на Земле, чтобы официально признать его новым минералом», — пояснила Бишоп.

Уточнения

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale - "руда") — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.

