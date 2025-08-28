Метеорит размером с ягоду — а последствия как от взрыва: чем грозят космические камни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:33
Наука

Что, если камень, пробивший крышу вашего дома, оказался древнее самой Земли? Именно это произошло в Атланте, когда кусок болида влетел в жилище и стал настоящей научной находкой.

метеорит пробил крышу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
метеорит пробил крышу

Падение над Атлантой

26 июня над городом вспыхнул болид. Он разорвался в атмосфере, но один из фрагментов достиг земли и пробил крышу дома в Мак-Доно, округ Генри. Камень передали в Университет Джорджии для исследования, где ему присвоили имя и определили возраст — он оказался старше нашей планеты.

Что сказали ученые

"Этот метеорит имеет длинную историю до того, как оказался в Мак-Доно. Чтобы понять её полностью, нужно изучить состав и происхождение", — отметил геолог Скотт Харрис.

Несмотря на небольшой размер осколков, специалисты подчеркивают: столкновение с более крупным телом могло бы иметь катастрофические последствия.

Космический "гость" в доме

Скорость падения превышала звуковую. Даже камень размером с ягоду способен нанести серьезный урон.

"Когда они сталкиваются с Землей, атмосфера их замедляет. Но представьте объект вдвое больше пули 50-го калибра, летящий со скоростью километра в секунду", — пояснил Харрис.

Фрагмент пробил крышу, повредил вентиляцию, оставил вмятину на полу и вызвал шум, сравнимый с выстрелом. По словам жильца, следы космической пыли он находит до сих пор.

Откуда он прилетел

Метеорит относится к группе астероидов из главного пояса между Марсом и Юпитером. Их происхождение связано с разрушением крупного тела около 470 млн лет назад. Один из обломков вышел на орбиту, пересекающую земную, и в итоге встретился с нашей планетой.

Научное значение находки

Это 27-й метеорит, найденный в Джорджии, и шестой, падение которого наблюдали очевидцы. Сегодня фиксировать такие события стало проще благодаря технологиям и внимательным людям.

"Когда-нибудь может произойти столкновение с по-настоящему опасным объектом. И если мы способны это предотвратить, мы должны быть готовы", — подчеркнул Харрис.

Что дальше

Фрагменты останутся в Университете Джорджии для анализа. Часть будет выставлена в музее науки Tellus. Ученые готовят статью с подробным разбором состава и динамики небесного гостя.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
