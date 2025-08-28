Космос раскрывает семейную драму: Бенну и Рюгу оказались осколками древнего гиганта

Наука

Может ли два разных астероида иметь общее прошлое? Новые данные телескопа Джеймса Уэбба дают сенсационный ответ: Бенну и Рюгу — словно "родные братья", осколки гиганта, разрушившегося миллиарды лет назад.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астероиды Бенну и Рюгу

Два астероида и две миссии

Бенну, размером около 500 м, подробно изучался в миссии NASA OSIRIS-REx. В 2023 году его образцы прибыли на Землю. Астероид Рюгу, почти вдвое больше (900 м), исследовал японский зонд "Хаябуса-2", доставивший материал ещё в 2020 году.

Интересно, что оба небесных тела похожи по форме на юлу и входят в список "потенциально опасных". Прямой угрозы в ближайший век нет, но NASA продолжает наблюдать за Бенну: вероятность столкновения с Землёй в 2182 году пусть и мала, но существует.

Следы разрушенного гиганта

Учёные предполагают, что Бенну и Рюгу — часть семьи астероидов Пуланы. Она возникла после катастрофического распада крупного объекта ранней Солнечной системы. Крупнейший уцелевший фрагмент — астероид 142 Пулана, диаметр которого превышает 55 км.

Секрет состава

Исследование в Planetary Science Journal сравнило данные "Уэбба" о 142 Пулане с образцами Бенну и Рюгу. Химический состав удивительно схож: везде найден углерод и редкий минерал — магнетит.

"Мы полагаем, что древнее столкновение породило не только 142 Пулану, но и Бенну с Рюгу. Их сходство слишком велико, чтобы быть случайностью", — отмечает Анисия Арредондо из Юго-Западного исследовательского института США.

Почему есть отличия

Различия в концентрации элементов объясняются разными условиями:

Бенну и Рюгу ближе к Солнцу и сильнее подвергаются радиации.

142 Пулана дольше испытывала удары микрометеороидов.

"Несмотря на расхождения, гипотеза общего происхождения остаётся самой убедительной", — подчеркивает соавтор работы Трейси Беккер.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

