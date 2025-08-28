Вечный полёт перестаёт быть фантастикой — небо готовит место для новых аппаратов

Человечество получило шанс заглянуть в мезосферу — таинственный слой атмосферы, о котором мы знаем меньше, чем о дальних планетах.
Мезосфера находится на высоте 50-80 км. Для самолетов и шаров она слишком высока, а спутники пролетают намного выше. Долгие годы этот "пустой этаж" оставался недосягаемым.
Американские и бразильские инженеры предложили изящное решение: крошечные левитирующие платформы, которые держатся в воздухе благодаря эффекту фотофореза.
"В 2010 году мой научный руководитель Дэвид Кит описал фотофорез как способ удерживать микроскопические устройства в атмосфере, и мы хотели проверить, смогут ли более крупные конструкции нести полезные нагрузки", — рассказывает Бен Шафер из Гарварда.
Фотофорез возникает, когда одна сторона нагревается сильнее другой. Молекулы газа у нагретой поверхности отталкивают устройство, создавая толчок. Когда-то это считалось курьезом, но нанотехнологии превратили его в инструмент для создания аппаратов.
Новые конструкции сделаны из двух мембран толщиной всего 100 нанометров. Нижняя поверхность покрыта хромом, она сильнее нагревается от солнца. Потоки воздуха через наноотверстия создают разницу давления — устройство поднимается.
Моделирование показало: платформа радиусом 10 см может удерживаться в мезосфере при солнечном свете. Прототип на 3 см поднимает 10 мг груза на высоту до 75 км. Оптимизированные варианты смогут поднимать в 10 раз больше.
"Такие устройства могут поддерживать небольшую аппаратуру связи, которая будет передавать данные прямо с высоты мезосферы. А легкие конструкции без нагрузки способны парить неделями и даже месяцами", — отмечает Шафер.
Главное преимущество — отсутствие топлива и батарей. Днем аппараты питаются солнечным светом, ночью используют инфракрасное излучение Земли.
Мезосфера может перестать быть "белым пятном". Эти аппараты помогут в метеорологии, прогнозах космической погоды и климатических исследованиях.
"Фотофоретический полет можно применять и в других условиях, например, для изучения атмосферы Марса", — заключает Шафер.
Мезосфе́ра (от греч. μεσο- - "средний" и σφαῖρα - "шар", "сфера") — слой атмосферы. Мезосфера отделяется от нижележащей стратосферы стратопаузой, а от вышележащей термосферы — мезопаузой.
