Венера потеряла океаны, Марс высох, а Земля удержала влагу: разгадка кроется в щите планеты

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Тысячи лет человечество задавалось этим вопросом. Новое исследование, похоже, приблизило нас к разгадке: вода могла появиться благодаря космическим процессам, а не только внутренней активности Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля и астероид

Почему ранняя Земля не могла удержать воду

Когда планета только формировалась, её поверхность была слишком горячей, чтобы сохранить лёд или пар. Идея о том, что вода образовалась из вулканических газов, оказалась несостоятельной: поздние данные указывают на её внеземное происхождение.

Подсказка в метеоритах

Учёные проанализировали состав метеоритов и заметили: земная вода удивительно похожа на ту, что содержится в углеродистых астероидах. Эти объекты образовались в протопланетном диске между Марсом и Юпитером — регионе, богатом водородом.

Как вода попала на Землю

После того как протопланетный диск рассеялся, астероиды начали нагреваться. Лёд испарялся, превращаясь в пар, который концентрировался в газовые диски вокруг Солнца. Спустя 20-30 млн лет гравитация Земли "поймала" часть этого пара, и вода начала оседать на планете.

Почему Земля смогла удержать воду

Марс и Венера также получали влагу, но потеряли её. На Земле же сохранились океаны и влага в мантии благодаря атмосфере и защитному магнитному полю. Именно эти условия стали ключом к будущей жизни.

Совпадение с данными космических миссий

Эта новая модель согласуется с наблюдениями телескопа ALMA, а также результатами миссий Hayabusa 2 и OSIRIS-REx. Следующий шаг науки — прямое обнаружение газовых дисков у молодых звёзд, чтобы подтвердить происхождение воды.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

