Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш психотип против спортзала: как найти вид активности, который понравится именно вам
Зеркала сияют, двери молчат: неожиданный трюк с пеной для бритья
Ошибка в понимании собачьего зрения приводит к конфликтам: питомец реагирует не на то, что видит человек
Грецкий орех может стать гордостью участка, но сначала узнайте три подводных камня его выращивания
Вечный полёт перестаёт быть фантастикой — небо готовит место для новых аппаратов
Lonely Planet включил пляжи Лансароте в топ-мест для уединённого отдыха
Что действительно уменьшает талию: метод, о котором не говорят тренеры и фитнес-блогеры
Каркассон и его сыновья: пять замков, которые открывают мрачное сердце Франции
Анальгетики вместо диагностики: эта привычка превращает болезнь в бомбу замедленного действия

Венера потеряла океаны, Марс высох, а Земля удержала влагу: разгадка кроется в щите планеты

1:53
Наука

Тысячи лет человечество задавалось этим вопросом. Новое исследование, похоже, приблизило нас к разгадке: вода могла появиться благодаря космическим процессам, а не только внутренней активности Земли.

Земля и астероид
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля и астероид

Почему ранняя Земля не могла удержать воду

Когда планета только формировалась, её поверхность была слишком горячей, чтобы сохранить лёд или пар. Идея о том, что вода образовалась из вулканических газов, оказалась несостоятельной: поздние данные указывают на её внеземное происхождение.

Подсказка в метеоритах

Учёные проанализировали состав метеоритов и заметили: земная вода удивительно похожа на ту, что содержится в углеродистых астероидах. Эти объекты образовались в протопланетном диске между Марсом и Юпитером — регионе, богатом водородом.

Как вода попала на Землю

После того как протопланетный диск рассеялся, астероиды начали нагреваться. Лёд испарялся, превращаясь в пар, который концентрировался в газовые диски вокруг Солнца. Спустя 20-30 млн лет гравитация Земли "поймала" часть этого пара, и вода начала оседать на планете.

Почему Земля смогла удержать воду

Марс и Венера также получали влагу, но потеряли её. На Земле же сохранились океаны и влага в мантии благодаря атмосфере и защитному магнитному полю. Именно эти условия стали ключом к будущей жизни.

Совпадение с данными космических миссий

Эта новая модель согласуется с наблюдениями телескопа ALMA, а также результатами миссий Hayabusa 2 и OSIRIS-REx. Следующий шаг науки — прямое обнаружение газовых дисков у молодых звёзд, чтобы подтвердить происхождение воды.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Экономика и бизнес
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Секретный ингредиент: именно эта добавка формирует зависимость от фастфуда
Американцы признали: российские ракеты — пример точности и технологий
Немцы стареют красиво, японцы — надёжно: японские и немецкие авто глазами владельцев
Секрет идеальных сушёных яблок: что делает их золотистыми и ароматными
Ортопед Алексутов: тяжести на даче нужно поднимать с прямой спиной
В Госдуме рассказали о социальных выплатах в преддверии 1 сентября
Пятно исчезает, а настроение возвращается: проверенный лайфхак
Эта порода требует хозяина со стальным характером: иначе собака становится угрозой для соседей
Голливуд в Москве: Стивен Сигал зарегистрировал бизнес в России
Вискас, банки и жуткий подклад: могилу Паши Техника осквернили — фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.