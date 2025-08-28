Вселенная затянута в петлю: астрономы увидели, как вращается нить из 14 галактик

Астрономы сделали поразительное открытие — во внегалактическом пространстве обнаружена гигантская вращающаяся нить, соединяющая сразу 14 галактик. Её протяжённость поражает воображение — около 5,5 млн световых лет.

Что такое галактические нити

Эти структуры считаются "скелетом" Вселенной. Они состоят из галактик, газа и звёздных систем, а также обеспечивают поток вещества, подпитывающий галактики и влияющий на их рост.

До недавнего времени такие нити можно было лишь предполагать. Но благодаря наблюдениям нейтрального атомарного водорода (HI) учёные получили возможность "увидеть" их напрямую.

Неожиданная находка

Команда Мадалины Н. Тудораке из Кембриджского университета обнаружила уникальную структуру в рамках обзора MIGHTEE-HI.

"В этой работе мы представляем обнаружение 14 галактик HI в обзоре MIGHTEE-HI на красном смещении z = 0,03 в поле COSMOS, которые образуют нитевидную структуру", — отмечают авторы.

Все галактики демонстрируют удивительное единство — их лучевые скорости укладываются в узкий диапазон (от 9 230 до 9 700 км/с), а сама нить вытянута на небесной сфере в направлении к западу от севера.

Масштаб космической паутины

Открытая нить встроена в ещё более грандиозную структуру протяжённостью не менее 49 млн световых лет. Толщина её "волокон" достигает 3,3 млн световых лет.

Галактики, входящие в эту систему, словно выстроились вдоль оси — это прямое свидетельство того, что их угловой момент связан с нитевидной структурой.

Движение и развитие

Главный итог исследования — доказательство вращения нити. Это делает её крупнейшей известной вращающейся структурой во Вселенной.

Учёные также считают, что она находится на ранней стадии формирования.

"Обилие галактик HI вдоль нити и низкая динамическая температура галактик внутри неё указывают на то, что нить пребывает в ранней стадии развития, сохраняя следы потоков космической материи", — подчёркивают исследователи.

