Человек-осьминог выходит в космос: лишние руки могут изменить правила выживания

Представьте, что у астронавтов появятся "лишние руки", способные удержать, поднять или даже переместить их в условиях невесомости. Именно над этим работает MIT — проект SuperLimbs обещает изменить работу в открытом космосе.
Аспирант MIT Эрик Бальестерос когда-то стажировался в NASA: тестировал материалы для скафандров и тренажёры для космонавтов. Потом участвовал в подготовке марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения.
Позже занимался системами самодиагностики для космических аппаратов. Именно коллега из JPL подтолкнула его к исследовательской работе в MIT.
В Массачусетском технологическом институте он встретил профессора Гарри Асаду, предложившего концепцию "дополнительных конечностей". NASA когда-то отказалось от идеи, но именно в MIT она получила шанс на воплощение.
"MIT похож на Хогвартс для инженеров. Это место, где можно воплощать мечты и строить то, что раньше казалось невозможным", — говорит Бальестерос.
Устройство — это рюкзак с жизнеобеспечением, батареями и парой роботизированных рук. В невесомости или на Луне, где движение в скафандре сильно ограничено, они помогают подняться после падения и экономят силы. Эксперименты показали: добровольцы с SuperLimbs вставали значительно быстрее.
Сейчас MIT вместе с инженерами NASA дорабатывает прототип. В ближайший год его планируют отправить в Центр имени Джонсона для тестов в условиях, максимально приближённых к космосу. SuperLimbs сделают выходы в открытый космос безопаснее и эффективнее.
