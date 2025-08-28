Человек-осьминог выходит в космос: лишние руки могут изменить правила выживания

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что у астронавтов появятся "лишние руки", способные удержать, поднять или даже переместить их в условиях невесомости. Именно над этим работает MIT — проект SuperLimbs обещает изменить работу в открытом космосе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астронавт с роботизированными щупальцами

Как всё началось

Аспирант MIT Эрик Бальестерос когда-то стажировался в NASA: тестировал материалы для скафандров и тренажёры для космонавтов. Потом участвовал в подготовке марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения.

Позже занимался системами самодиагностики для космических аппаратов. Именно коллега из JPL подтолкнула его к исследовательской работе в MIT.

Вдохновение и идеи

В Массачусетском технологическом институте он встретил профессора Гарри Асаду, предложившего концепцию "дополнительных конечностей". NASA когда-то отказалось от идеи, но именно в MIT она получила шанс на воплощение.

"MIT похож на Хогвартс для инженеров. Это место, где можно воплощать мечты и строить то, что раньше казалось невозможным", — говорит Бальестерос.

Что умеют SuperLimbs

Устройство — это рюкзак с жизнеобеспечением, батареями и парой роботизированных рук. В невесомости или на Луне, где движение в скафандре сильно ограничено, они помогают подняться после падения и экономят силы. Эксперименты показали: добровольцы с SuperLimbs вставали значительно быстрее.

Взгляд в будущее

Сейчас MIT вместе с инженерами NASA дорабатывает прототип. В ближайший год его планируют отправить в Центр имени Джонсона для тестов в условиях, максимально приближённых к космосу. SuperLimbs сделают выходы в открытый космос безопаснее и эффективнее.

Уточнения

Скафа́ндр (от др.-греч. σκάφος "лодка" и ἀνήρ (Р.п. ἀνδρός) "мужчина, человек") — специальное снаряжение, предназначенное для изоляции человека (или животного) от внешней среды.

