Стрела из другой эпохи: загадка смерти вьетнамца 12 тысяч лет назад перевернула археологию

История, найденная в пещере на севере Вьетнама, звучит как сценарий доисторического триллера. Мужчина, живший около 12 тысяч лет назад, умер не от старости и не от хищников. Его жизнь оборвалась из-за ранения, нанесённого каменным оружием, которое оказалось настолько необычным, что исследователи до сих пор спорят о его происхождении.
В 2018 году археологи обнаружили в пещере Тунг Бинь 1 останки человека, которого назвали TBH1. Ему было примерно 35 лет. Погребение оказалось необычным: тело уложили в позе эмбриона, лицом вниз, что само по себе вызывает множество вопросов о ритуалах той эпохи.
На первый взгляд скелет выглядел здоровым — никаких серьёзных патологий, лишь следы незначительной травмы на ноге. Но при реконструкции черепа и костей учёные заметили аномалию: у мужчины имелось дополнительное ребро в районе шеи, редкое явление, встречающееся менее чем у 1 % людей. Именно это ребро оказалось ключом к разгадке. Оно было сломано и покрыто следами сильной инфекции: в кости образовалось отверстие, через которое выходил гной.
Рядом с повреждённым участком исследователи нашли крошечный кварцевый осколок длиной около 18 мм. Он имел зазубрины и, судя по форме, был наконечником стрелы или дротика. Такой артефакт не похож на местные каменные орудия — значит, его могли изготовить люди из другой общины или даже чужого племени.
Учёные предполагают, что именно этот кварцевый наконечник пробил дополнительное ребро TBH1 и остался в теле. Ранение не убило его сразу: мужчина прожил ещё несколько месяцев. Но тогдашняя медицина не знала способов борьбы с инфекциями. Постепенно воспаление разъедало кость и организм, что в итоге привело к смерти.
Главный вопрос, на который пытаются ответить археологи: был ли TBH1 убит враждебным воином или рана была случайной?
Есть ещё одна важная деталь. TBH1 не умер сразу, а жил с тяжёлым переломом и инфекцией несколько месяцев. Это значит, что за ним ухаживали: кормили, помогали двигаться, возможно, использовали примитивные средства лечения. Такой факт показывает, что даже в суровые времена плейстоцена люди не бросали раненых, а заботились о них.
Эта история открывает сразу несколько тайн:
Каждый осколок, каждая кость рассказывают о жизни и смерти людей, живших задолго до нас. TBH1, похороненный в вьетнамской пещере, стал уникальным свидетельством того, что даже 12 тысяч лет назад судьбы людей зависели от оружия, болезней и заботы близких — почти так же, как сегодня.
Уточнения
Эпо́ха (от греч. έποχή - "остановка") — длительный период, выделяемый по каким-нибудь характерным явлениям, событиям.
