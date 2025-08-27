Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на популярный седан пошли вниз: что стоит за падением
Осетровый десант: в Зею выпустили десятки тысяч молоди
Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления
Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит
Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще
Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси
Самое недооценённое упражнение в фитнесе: вот как отжимания меняют всё ваше тело
Кулинары: добавление какао-порошка превращает манную кашу в десерт

Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку

2:05
Наука

В Китае врачи провели уникальный эксперимент — впервые пересадили лёгкое генетически модифицированной свиньи человеку с погибшим мозгом. Ранее подобные ксенотрансплантации включали почки, сердца и печень, но лёгкие пересажены человеку впервые.

ксенотрансплантация
Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ксенотрансплантация

Эксперимент описан в Nature Medicine 25 августа. Пациентом стал 39-летний мужчина, у которого официально констатировали смерть мозга. Семья дала письменное согласие на участие в исследовании.

"Для нашей команды это значимое начало. Ксенотрансплантация лёгких сталкивается с уникальными сложностями, поэтому цель была в понимании реакции иммунной системы, а не в готовности метода к клинике", — отметил доктор Цзян Ши из Первой аффилированной больницы Гуанчжоу.

Как это проходило

  • Лёгкое свиньи было модифицировано с помощью CRISPR: удалили три гена свиньи и добавили три человеческих, чтобы снизить риск отторжения.
  • Пациент получал иммунодепрессанты до и после операции.
  • Орган оставили в организме на девять дней: первые сутки прошли без "сверхострого отторжения", но уже через 24 часа появились признаки воспаления. К третьему дню сформировались антитела, а к девятому лёгкое оказалось повреждено.

Исследование завершили по просьбе семьи пациента.

В чём трудности

Лёгкие особенно уязвимы для иммунной атаки:

  • они постоянно контактируют с воздухом,
  • содержат множество защитных белков,
  • их ткань слишком хрупкая для серьёзного воспаления.

Учёные предполагают, что будущие опыты должны включать более точное подавление отдельных иммунных клеток и сигнальных молекул.

Зачем это нужно

Хотя эксперимент не предназначался для спасения жизни пациента, он дал ценные данные. По словам исследователей, работа приблизила науку к клиническим испытаниям и показала, какие барьеры ещё предстоит преодолеть.

Уточнения

Ксенотрансплантация (др.-греч. ξένος "чужой" + трансплантация), — трансплантация органов, тканей и/или клеточных органоидов от организма одного биологического вида в организм или его часть другого биологического вида. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вопреки дождям: в Татарстане 56% урожая зерновых уже собрано
Больше не делаю с яблоками: шарлотка с дыней покорила сердце — новый фаворит
Йога как союзник: 3 идеальных упражнения для укрепления корпуса и поясницы
Фотосинтез в действии: новая молекула изменит взгляды на альтернативные источники энергии
Екатерина Стриженова показала ремонт своей мечты с акцентом на необычную делать интерьера
Палитры, выдержавшие проверку временем: эти цветовые комбинации легко внедрить в любой интерьер
Continental заявляет: шина UltraContact NXT — экологичная и безопасная, как никогда
Наклейка на стекле может стоить свободы: за эти надписи реально получить дело
Белить можно не только известью: 4 неожиданных рецепта для защиты деревьев
Тихий убийца разума: давление выше этой нормы признали триггером слабоумия и потери памяти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.