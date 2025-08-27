Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку

В Китае врачи провели уникальный эксперимент — впервые пересадили лёгкое генетически модифицированной свиньи человеку с погибшим мозгом. Ранее подобные ксенотрансплантации включали почки, сердца и печень, но лёгкие пересажены человеку впервые.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ксенотрансплантация

Эксперимент описан в Nature Medicine 25 августа. Пациентом стал 39-летний мужчина, у которого официально констатировали смерть мозга. Семья дала письменное согласие на участие в исследовании.

"Для нашей команды это значимое начало. Ксенотрансплантация лёгких сталкивается с уникальными сложностями, поэтому цель была в понимании реакции иммунной системы, а не в готовности метода к клинике", — отметил доктор Цзян Ши из Первой аффилированной больницы Гуанчжоу.

Как это проходило

Лёгкое свиньи было модифицировано с помощью CRISPR: удалили три гена свиньи и добавили три человеческих, чтобы снизить риск отторжения.

Пациент получал иммунодепрессанты до и после операции.

Орган оставили в организме на девять дней: первые сутки прошли без "сверхострого отторжения", но уже через 24 часа появились признаки воспаления. К третьему дню сформировались антитела, а к девятому лёгкое оказалось повреждено.

Исследование завершили по просьбе семьи пациента.

В чём трудности

Лёгкие особенно уязвимы для иммунной атаки:

они постоянно контактируют с воздухом,

содержат множество защитных белков,

их ткань слишком хрупкая для серьёзного воспаления.

Учёные предполагают, что будущие опыты должны включать более точное подавление отдельных иммунных клеток и сигнальных молекул.

Зачем это нужно

Хотя эксперимент не предназначался для спасения жизни пациента, он дал ценные данные. По словам исследователей, работа приблизила науку к клиническим испытаниям и показала, какие барьеры ещё предстоит преодолеть.

Уточнения

Ксенотрансплантация (др.-греч. ξένος "чужой" + трансплантация), — трансплантация органов, тканей и/или клеточных органоидов от организма одного биологического вида в организм или его часть другого биологического вида.

