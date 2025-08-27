Впервые за 60 лет: в США выявлен редкий случай заражения плотоядным паразитом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Наука

В Мэриленде зафиксирован необычный случай: у местного жителя обнаружили заражение паразитом New World screwworm — личинкой мясной мухи, питающейся плотью. Подобное заболевание в США не встречалось более шести десятилетий.

паразит
Фото: Openverse by Frank Lindecke, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
паразит

Пациент недавно вернулся из поездки в Сальвадор. Как сообщил представитель HHS Эндрю Г. Никсон, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили диагноз 4 августа, изучив изображения личинок.

"Это первый зарегистрированный в США случай миаза, вызванного мясными мухами, у человека, вернувшегося из страны с текущей вспышкой", — отметил Никсон.

Как действует паразит

Cochliomyia hominivorax — муха, откладывающая сотни яиц в открытые раны, носовую полость, глаза или рот животных и человека. Вылупившиеся личинки внедряются в ткани, вызывая миаз — болезненное и потенциально смертельное заражение.

Особенно уязвимы:

  • работники сельского хозяйства и владельцы скота,
  • люди с открытыми ранами или слабым иммунитетом,
  • те, кто спит на открытом воздухе.

Лечение обычно сводится к удалению личинок врачом. Болезнь не заразна: муха — это насекомое, а не вирус.

Почему это важно

В США паразит был уничтожен в 1960-х с помощью программы выпуска стерильных мух. С тех пор случаев заражения среди животных и людей не фиксировалось. Однако в последние годы популяция винтовых червей в Центральной Америке снова растёт и постепенно движется на север.

Осенью 2024 года из-за нашествия в Мексике США даже временно приостанавливали импорт скота. Сейчас постепенно открываются порты, а в Техасе строится новый центр по распространению стерильных мух, чтобы не допустить возвращения паразита.

Уточнения

Миа́зы (лат. myasis от др.-греч. μυῖα - "муха" + "-иаз") — паразитарные болезни из группы энтомозов, вызванные личинками мух в тканях и полостях организма человека и животных (в том числе домашних и сельскохозяйственных). Нозология относится к группе забытых (пренебрегаемых) болезней.

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов, определённое время использует другого (который называется хозяином) в качестве источника питания и среды обитания, частично или полностью возлагая на него регуляцию своих взаимоотношений с окружающей средой.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
