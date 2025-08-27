Загадочная надпись турецких раскопок: кому был закрыт вход в церковь V века

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Турции археологические работы привели к обнаружению тысячелетнего города, в котором находится христианская церковь V века. Особый интерес представляет надпись, остававшаяся скрытой более тысячелетия.

археологические раскопки
Фото: commons.wikimedia by Oksana harab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
археологические раскопки

Раскопки

По данным Anadolu, государственного информационного агентства, раскопки проходили в Олимпосе, древнем портовом городе Ликии, расположенном в провинции Анталья (Турция).

Раскопки в Олимпосе ведутся с 2006 года. В текущем сезоне исследователи обнаружили мозаичные полы и крупные сосуды для хранения, пифосы.

Гекчен Куртулус Оздачкин, доцент Университета Памуккале, отметил, что Олимпос продолжает удивлять найденными мозаиками. По его словам, в 2017, 2022 и 2023 годах были обнаружены богато украшенные мозаичные полы. В этом году отреставрированы мозаичные полы в церкви №1.

Надпись у входа

Самой выдающейся находкой стала надпись у входа в церковь №1. Перевели ее так: "Войти сюда могут только те, кто на праведном пути".

Олимп был заброшен к XII веку, что означает, что надпись оставалась невидимой с тех пор. Мозаики содержат растительные мотивы, типичные для того времени. Имена меценатов на мозаиках свидетельствуют о существовании процветающего класса в Олимпосе.

Уточнения

Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение), посвящённое музам) — техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
