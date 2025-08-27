Больше не жертва киберворов: как Госуслуги защитят ваши деньги

Минцифры заявило о разработке и публикации для общественного обсуждения нового блока законодательных инициатив, направленных на противодействие кибермошенничеству.

Доступ к учетной записи

Одним из предложений является упрощение процедуры восстановления доступа к учетной записи на портале "Госуслуги", заблокированной из-за действий злоумышленников. Согласно проекту, восстановить доступ можно будет с использованием биометрии, через банковское приложение или сайт, посредством национального мессенджера, а также в многофункциональных центрах, пишет "Царьград".

Планируется создание на "Госуслугах" централизованной платформы для управления согласиями на обработку персональных данных, где пользователи смогут отслеживать и контролировать предоставленные ими ранее согласия, как в онлайн, так и в офлайн режимах.

Система "Антифрод"

Кроме того, предлагается улучшить взаимодействие между банками и операторами связи путем автоматизированного обмена данными через систему "Антифрод". Это позволит координировать усилия операторов и банков. Вводится разработка механизма компенсации убытков гражданам от действий мошенников. В частности, если оператор связи проявил бездействие, и злоумышленники похитили деньги с мобильного счета, то оператор будет обязан компенсировать ущерб. Аналогично, если банк, предупрежденный оператором о подозрительной активности, не предпринял необходимых мер для предотвращения хищения средств, возместить ущерб должна будет кредитная организация.

Уточнения

