Тайны падающих звёзд: вопреки мифам вот что они значат на самом деле

В культуре часто складывались мифы вокруг падающих звезд: их считали знаками свыше, шансом обратиться к высшим силам, предзнаменованиями.

Ночное небо над озером Тони-Гроув
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное небо над озером Тони-Гроув

Природа "падающих звезд": кометы и астероиды

На самом деле, метеоры — не настоящие светила, а крошечные частицы космической пыли или камня. Попадая в атмосферу Земли, эти обломки сгорают, создавая впечатляющие вспышки света, наблюдаемые ночью.

Основная масса метеоров состоит из частиц, выброшенных кометами при их приближении к Солнцу. Лед на поверхности комет испаряется, освобождая шлейф из газа и пыли.

Когда наша планета пересекает такие облака обломков, частицы входят в атмосферу и становятся метеорами. Другой источник метеоров — небольшие фрагменты астероидов, выбитые в космос после столкновений.

Персеиды, Леониды, Геминиды: самые яркие метеорные потоки

Метеорные потоки происходят, когда Земля проходит сквозь области космоса, насыщенные космическим мусором. В это время можно увидеть множество метеоров в течение относительно короткого периода.

Метеорные потоки обычно получают названия от созвездий, в которых, как кажется, находится их источник. Самый известный из них — поток Персеиды, который можно наблюдать в августе каждого года, пишет 20minutes.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
