Крутое селфи — трагедия: где люди чаще всего гибнут из-за фото

В мировом масштабе Индия выделяется как наиболее рискованное место для любителей селфи, регистрируя поразительные 42,1% всех инцидентов такого рода.
Из 271 зарегистрированного происшествия, связанных с селфи в Индии, 214 закончились трагически, а 57 привели к травмам.
Ученые утверждают, что ключевыми факторами здесь являются высокая плотность населения, легкий доступ к потенциально опасным локациям, например, скалы и железнодорожные пути, а также широкая популярность социальных сетей.
США занимают второе место по количеству жертв, хотя их число значительно ниже, чем в Индии, — всего 45 случаев, включая 37 смертельных и 8 травм.
Россия занимает третье место с 19 жертвами, из которых 18 погибли, а 1 получил ранения.
Пакистан находится на четвертой позиции с 16 смертельными случаями, не зарегистрировав ни одного травмированного, в то время как Австралия замыкает пятерку лидеров с 13 смертями и двумя случаями травм.
Исследования показывают, что наиболее распространенной причиной смертельных случаев, связанных с селфи, в мире является падение, на которое приходится 46% всех инцидентов. Независимо от того, происходит ли это с крыш, скал или высоких конструкций, несчастные случаи, связанные с высотой, остаются наиболее частыми и опасными.
В условиях растущей популярности платформ желание делать впечатляющие и смелые селфи становится сильнее, чем когда-либо.
Эксперты считают, что стремление к вирусным публикациям часто перевешивает здравый смысл и правила безопасности, заставляя людей идти на неоправданный риск, пишет New York Post.
