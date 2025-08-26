Короед размером с ноготь: как микроскопический вредитель разрушает леса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В связи с распространением уссурийского полиграфа, миниатюрного жука-короеда, представляющего серьезную опасность для лесных массивов, Россельхознадзор Башкирии объявил о введении карантинных мер в Бураевском районе.

Уссурийский полиграф
Фото: flickr.com by Gilles San Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Уссурийский полиграф

Зона карантина

Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 26 августа, карантинная зона охватывает 3837 гектаров Бураевского участкового лесничества в окрестностях села Тепляки. Распоряжением № 302, датированным 22 августа 2025 года, установлен строгий режим с целью локализации очага вредителя и предотвращения дальнейшего его продвижения, пишет mkset.ru.

Комплекс мероприятий по борьбе

Этот короед, известный своей разрушительной деятельностью, поражает пихтовые деревья, проделывая ходы в коре и занося грибковую инфекцию, приводящую к гибели деревьев в течение нескольких лет. Для защиты лесов введены ограничения на вывоз необработанной древесины и проведение рубок без предварительной обработки. Разработан комплекс мероприятий по борьбе с вредителем, включающий мониторинг зараженных участков, санитарную вырубку и химическую обработку.

Особое внимание уделяется профилактическим мерам: лесникам предписано проводить регулярные осмотры деревьев и оперативно сообщать о выявленных признаках поражения. Местные жители и предприятия лесной отрасли активно вовлечены в процесс борьбы, понимая, что от оперативности действий зависит будущее пихтовых насаждений.

Детальная информация о содержании распоряжения, границах карантинной зоны и перечне проводимых мероприятий опубликована на официальном сайте Россельхознадзора.

Что за "зверь"?

Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) — небольшой, но крайне вредоносный короед размером всего 2,5-3,3 мм. Этот инвазивный вид предпочитает пихту, особенно сибирскую и цельнолистную, но может поражать и ель, и кедр. Отличительной чертой является темно-бурое тело, покрытое серовато-желтыми или рыжими чешуйками, и почти чёрная голова. Внешние признаки самцов и самок имеют некоторые различия.

Жуки обитают под корой, нападая на ослабленные деревья, свежесрубленную древесину или поваленные деревья. Самец инициирует заражение, прогрызая кору и создавая "брачную камеру", куда привлекает самку, откладывающую до 50 яиц. Личинки прокладывают ходы, повреждая дерево, и переносят грибки, вызывающие некроз. На одном дереве могут паразитировать тысячи короедов.

Активность жуков наблюдается с апреля по сентябрь, откладка яиц происходит с мая по июль, а развитие нового поколения завершается за 50 дней. Уссурийский полиграф устойчив к морозам и способен переносить зимние температуры до -50°C под корой. Данный вид включен в карантинный список Евразийского экономического союза.

Уточнения

Уссурийский полиграф или полиграф пихтовый, или полиграф белопихтовый (лат. Polygraphus proximus Blandford) — вид жуков-короедов. Опасный инвазивный вредитель-дендрофаг пихты. Его проникновение в таежные экосистемы Сибири и формирование в них очагов массового размножения — уникальный и единственный известный в настоящее время случай крупномасштабной инвазии насекомых в этот регион.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
