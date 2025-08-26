Мах может быть предустановлен в новых гаджетах в России

Samsung готов предустанавливать национальный мессенджер Max на смартфоны и планшеты в России с 1 сентября.
Как сообщает ТАСС, также предустановку обсуждают известные китайские компании-производители.
Среди них Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix. Национальный мессенджер будет в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты вместо "VK мессенджера".
Гарантии пока есть только на словах.
Кстати, власти РФ ведут переговоры о предустановке приложения на Apple.
