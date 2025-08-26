Мах может быть предустановлен в новых гаджетах в России

Samsung готов предустанавливать национальный мессенджер Max на смартфоны и планшеты в России с 1 сентября.

Фото: Samsung is licensed under Free More info Смартфон Samsung Galaxy S25

Как сообщает ТАСС, также предустановку обсуждают известные китайские компании-производители.

Среди них Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix. Национальный мессенджер будет в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты вместо "VK мессенджера".

Гарантии пока есть только на словах.

Кстати, власти РФ ведут переговоры о предустановке приложения на Apple.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

