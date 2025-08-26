Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

18 августа, в прошлый понедельник, жители Ленинского округа были встревожены массовой гибелью уток в Сухановском пруду, расположенном в пределах охраняемой природной зоны "Суханово" и питаемом рекой Гвоздянка.

Фото: freepik.com
Последствия слива сточных вод

Спустя неделю, 24 августа, ситуация усугубилась обнаружением мертвой рыбы вдоль берега, сопровождавшимся неприятным гнилостным запахом разлагающихся крупных карасей.

Как сообщили изданию "Вести Подмосковья" местные активисты, Сухановский пруд, обладающий исторической и природной ценностью, с 2018 года регулярно подвергается несанкционированным сливам неочищенных сточных вод.

Усадьба Суханово

В непосредственной близости к пруду находится "Усадьба Суханово, XIX век", культурный объект федерального значения. Сухановский пруд является частью особо охраняемой природной территории, где запрещена деятельность, приводящая к загрязнению. Активисты также указывают на то, что река Гвоздянка служит местом обитания редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области.

Уточнения

Караси (лат. Carassius) — род лучепёрых рыб семейства карповых.
 

