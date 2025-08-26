Оптимисты одинаково смотрят на мир: вот как это объясняет наука

У оптимистов мысли сходятся. Японские и австралийские ученые выяснили, что все такие позитивные люди реально представляют мир в одинаково ярких красках и розовых очках.

Пессимисты же видят унылое будущее по-разному.

Исследователи провели эксперимент, где участникам моделировали хорошие и плохие ситуации из жизни, а ученые следили через аппарат МРТ, что в этот момент происходит у них в голове.

Оказалось, что рисунок нейронных импульсов в префронтальной коре головного мозга у оптимистов оказался очень похожим. А мозг каждого пессимиста работает по-своему.

Возможно, из-за этого оптимистично настроенным людям проще найти себе партнера или подружиться. Им в буквальном смысле легче понять друг друга — ведь их мозг работает одинакового.