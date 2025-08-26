Деревья в стрессе: вот почему осенью листья стали желтеть быстрее обычного

Осени стали намного жарче, чем несколько десятилетий назад, из-за глобального потепления. Но листопад наступает все раньше. Почему так происходит, ответили китайские учёные.
Так происходит в Северном полушарии нашей планеты. В Южном пока исследования не проводили, сообщает KP. RU.
Дело в том, что деревья теряют листья не из-за "холода" или "темноты", а из-за стресса. Это и холод, и темнота, а еще сушь.
Хотя тепло и солнечно, деревья из-за этого быстрее желтеют, считают китайские исследователи.
Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
