Сияющие облака или тревожный сигнал климата: какие тайны рождаются в ночном небе

Наука

Почему учёные так редко заглядывают в мезосферу? Этот участок атмосферы называют "игноросферой", ведь попасть туда почти невозможно: для самолётов слишком высоко, для спутников — слишком низко. Но именно здесь скрываются подсказки о климатических изменениях и загадочные облака, светящиеся в сумерках.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Где холоднее, чем в Антарктиде

Мезосфера располагается на высотах от 50 до 100 километров. Здесь температура падает до минус 150 градусов Цельсия — значительно ниже, чем даже в Антарктиде. И хотя выше находится горячая термосфера, этот промежуточный слой остаётся самым "морозным".

Живые индикаторы климата

Сияющие облака, заметные после захода солнца, рождаются именно в мезосфере. Когда на Земле усиливается парниковый эффект, здесь происходит обратное — охлаждение.

Вода в верхних слоях атмосферы мгновенно замерзает и образует тончайшие кристаллы. Если эти облака спускаются ниже обычного уровня, это становится тревожным сигналом для климатологов.

Почему так трудно изучать мезосферу

Суборбитальные ракеты могут заглянуть туда лишь на 15-20 минут, а орбитальные аппараты проходят слишком высоко. Даже Международная космическая станция на высоте более 400 километров испытывает сопротивление атмосферных частиц — а в мезосфере оно было бы разрушительным. Поэтому прямых данных об этом слое крайне мало.

Новая идея: зонды на солнечном свете

Учёные из США, Южной Кореи и Бразилии предложили решение: крошечные зонды на тончайших мембранах, способные "скользить" в атмосфере за счёт солнечного света. Этот эффект называется фотофорезом: частицы, нагретые солнечными лучами, отталкиваются от мембраны и создают движение.

Перфорированные мембраны

Чтобы заставить конструкции подниматься вверх, инженеры предложили сделать их с множеством отверстий. Тогда нагретые частицы будут проходить под мембрану, создавая давление снизу.

В лаборатории уже удалось поднять такие диски с помощью лазера — они были в тысячу раз тоньше человеческого волоса и изготовлены из оксида алюминия с хромовым покрытием.

Как это будет работать

Планируется запускать зонды на высоту около 50 километров при помощи аэростатов. Днём они будут подниматься на солнечном свете, ночью — постепенно снижаться, но не падать на Землю. С восходом цикл повторится, и приборы смогут оставаться в мезосфере днями.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
