Ледяные тени пояса Койпера скрывают невидимого гиганта, чьё присутствие уже ощущают орбиты планет

Астрономы снова обсуждают тайны пояса Койпера. Среди ледяных глыб и карликовых планет может скрываться мир, о существовании которого мы пока только догадываемся.
В конце XX века учёные заметили странности в орбитах тел за Нептуном. Эти аномалии было сложно объяснить — словно кто-то невидимый влиял на движение объектов. Тогда появилась гипотеза о "Девятой планете" с массой в несколько Земель, движущейся по вытянутой орбите далеко от Солнца.
Недавно команда из Принстона во главе с Амиром Сираджем предложила иную гипотезу. По их расчётам, существует объект размером от Меркурия до Земли. Его орбита проходит в 100-200 раз дальше от Солнца, чем у нашей планеты.
В отличие от Девятой планеты, которая будто "тянет" тела пояса Койпера, "Планета Y" действует иначе. Её гравитация словно "шатает" орбиты, отклоняя их примерно на 15 градусов от эклиптики.
Учёные осторожны: вероятность ошибки в расчётах — 2-4%. Подтвердить существование новой планеты возможно лишь прямыми наблюдениями.
"Мы говорим о статистике, но вероятность, что это просто шум, мала", — отмечает Сирадж.
История знает примеры неожиданных открытий. Плутон обнаружили только в 1930 году, а изучение пояса Койпера активно началось всего пару десятилетий назад. Сирадж считает, что и Девятая планета, и "Планета Y" могли родиться ближе к Солнцу, а потом гравитация газовых гигантов вытолкнула их на окраину системы.
И кто знает, какие сюрпризы всё ещё скрываются в холодной тьме за орбитой Нептуна.
