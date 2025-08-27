Ледяные тени пояса Койпера скрывают невидимого гиганта, чьё присутствие уже ощущают орбиты планет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Астрономы снова обсуждают тайны пояса Койпера. Среди ледяных глыб и карликовых планет может скрываться мир, о существовании которого мы пока только догадываемся.

Планета Y
Планета Y

Девятая планета или что-то другое

В конце XX века учёные заметили странности в орбитах тел за Нептуном. Эти аномалии было сложно объяснить — словно кто-то невидимый влиял на движение объектов. Тогда появилась гипотеза о "Девятой планете" с массой в несколько Земель, движущейся по вытянутой орбите далеко от Солнца.

Новая версия: "Планета Y"

Недавно команда из Принстона во главе с Амиром Сираджем предложила иную гипотезу. По их расчётам, существует объект размером от Меркурия до Земли. Его орбита проходит в 100-200 раз дальше от Солнца, чем у нашей планеты.

В отличие от Девятой планеты, которая будто "тянет" тела пояса Койпера, "Планета Y" действует иначе. Её гравитация словно "шатает" орбиты, отклоняя их примерно на 15 градусов от эклиптики.

Можно ли это доказать

Учёные осторожны: вероятность ошибки в расчётах — 2-4%. Подтвердить существование новой планеты возможно лишь прямыми наблюдениями.

"Мы говорим о статистике, но вероятность, что это просто шум, мала", — отмечает Сирадж.

Почему это возможно

История знает примеры неожиданных открытий. Плутон обнаружили только в 1930 году, а изучение пояса Койпера активно началось всего пару десятилетий назад. Сирадж считает, что и Девятая планета, и "Планета Y" могли родиться ближе к Солнцу, а потом гравитация газовых гигантов вытолкнула их на окраину системы.

И кто знает, какие сюрпризы всё ещё скрываются в холодной тьме за орбитой Нептуна.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
