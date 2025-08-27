Космос слушает нас тайком: случайные утечки Земли уже летят к чужим мирам

Астрономы уверены: сигналы от внеземных цивилизаций могут доходить до Земли не как намеренные послания, а в виде случайных утечек. Подобно тому, как наши радиосообщения для космических аппаратов уходят в межзвёздное пространство, гипотетические соседи по Вселенной тоже могут "поделиться" невольно.

Как Земля "кричит" в космос

Каждый день планета обменивается данными с десятками зондов. На орбите Марса — шесть аппаратов, работает "Юнона" у Юпитера, BepiColombo летит к Меркурию, а станции исследуют Солнце и астероиды. Все это поддерживает система Deep Space Network с антеннами в США, Испании и Австралии. Но вместе с этим радиосигналы постоянно уходят дальше — в бесконечность.

Что видят другие цивилизации

Ученые из Пенсильвании и NASA отмечают: радиосигнал распространяется конусом. Получатель улавливает лишь часть, а остальное движется дальше. Таким образом, случайные "переклички" планет — Земли и Марса, Земли и Юпитера — могут быть услышаны разумом, если экзопланета по своей орбите оказывается на линии этого потока.

Почему важна эклиптика

Все планеты Солнечной системы движутся в одной плоскости. А значит, именно в её направлении расходятся сигналы — туда, где расположены зодиакальные созвездия. Информация о человечестве "утекает" именно туда.

Как искать чужие сигналы

Астрономы предлагают поменять угол зрения: если предположить существование другой цивилизации, её "случайные" сигналы мы сможем поймать только при совпадении линий связи. Это уже не теория — многие системы наблюдаются "с ребра", то есть именно в нужной плоскости.

Пример с TRAPPIST-1

Семь планет, похожих на Землю, регулярно выстраиваются в "шеренгу" с нашей планетой. В такие моменты возможен обмен сигналами. Расчёты показывают: при удачном расположении современная техника способна уловить искусственные радиопотоки на расстоянии до семи парсек (23 световых года). В этом радиусе находится 128 звёзд и несколько десятков экзопланет.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета,- планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

