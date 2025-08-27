Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский пловец исчез в Босфоре: поиски Николая Свечникова превращаются в гонку со временем
Коллаген тает после 25: еда, которая вернёт коже упругость
Вкус Греции в тарелке: фаршированные перцы с орехами и маслинами
Проволочник исчезнет навсегда: огородники раскрыли натуральный способ
Россия пугает не только холодом: 15 смертельных существ рядом с нами
США готовят новый фронт: Трамп допустил экономическую войну против России
Три ложки из кухни превращают жёсткие полотенца в пушистые облака
Этот суперфрукт притворяется овощем — и очищает организм лучше любой диеты
Малые взносы — большие результаты: государство предлагает способ увеличить сбережения

Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана

2:01
Наука

На северо-востоке Ирана археологи наткнулись на удивительную находку — некрополь Тепе Чалоу, которому около четырёх тысяч лет. Среди 38 могил особое внимание привлекло захоронение "юной леди".

Захоронение Чалоу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Захоронение Чалоу

Сокровища юной девушки

В усыпальнице девушки младше 18 лет нашли 34 предмета из золота, бронзы, меди, слоновой кости и минералов. Среди находок — кольца, серьги, керамика и уникальные аксессуары.

"Раскопки в некрополе Чалоу эпохи средней бронзы дали новое представление о погребальной практике, искусстве и археологии цивилизации Великого Хорасана", — отметили исследователи.

Загадочная косметичка

Одной из самых необычных находок стал контейнер для сурьмы — средства, которым девушки подводили глаза. Его изготовили из мягкого зелёного камня хлорита, а бронзовый аппликатор сохранился до наших дней. На шкатулке вырезаны змеи и скорпионы — изображения, характерные для Бактрийско-Маргианского комплекса.

Символ богатства или тайный знак

Учёные уверены: найденные предметы отражали не только статус девушки, но и престиж её семьи.

"Причина и природа обилия сохранившихся предметов и материалов в женских захоронениях всё ещё остаётся открытым вопросом", — пишут авторы.

Уникальная параллель

Косметический контейнер из Чалоу поразительно напоминает артефакт из Бактрии. Возможно, их сделал один и тот же мастер.

Датировка и значение

Анализ костей из соседней могилы показал дату 2310-2130 гг. до н. э., что совпадает с предполагаемым временем захоронения "юной леди". Чалоу, хоть и было периферийным поселением, явно отличалось достатком и культурной связью с великими центрами региона.

Уточнения

Некро́поль (дословно: "город мёртвых", др.-греч. νεκρός (nekros) — "мёртвый", πόλις (polis) — "город") — комплекс погребений, большое кладбище.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Последние материалы
Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана
Архитектура без кирпичей: в этих трёх местах Европы камень стал душой пространства
На берегах Онежского озера пронесут факел, который объединяет тысячи судеб
Уролог объяснил, сколько раз нормально просыпаться ночью для похода в туалет
Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: детали обручального кольца за полмиллиона долларов
Автосалон против частника: где покупка превращается в минное поле
Ищенко о шокирующей стратегии США: от Украины до Китая
Бабушкин рецепт против медведки: два простых ингредиента спасают урожай
Каждое слово оборачивается против вас? Есть хитрый способ остановить сплетников
Руль из прошлого, комфорт из будущего: как из ржавой легенды сделать машину на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.