Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана

На северо-востоке Ирана археологи наткнулись на удивительную находку — некрополь Тепе Чалоу, которому около четырёх тысяч лет. Среди 38 могил особое внимание привлекло захоронение "юной леди".

Сокровища юной девушки

В усыпальнице девушки младше 18 лет нашли 34 предмета из золота, бронзы, меди, слоновой кости и минералов. Среди находок — кольца, серьги, керамика и уникальные аксессуары.

"Раскопки в некрополе Чалоу эпохи средней бронзы дали новое представление о погребальной практике, искусстве и археологии цивилизации Великого Хорасана", — отметили исследователи.

Загадочная косметичка

Одной из самых необычных находок стал контейнер для сурьмы — средства, которым девушки подводили глаза. Его изготовили из мягкого зелёного камня хлорита, а бронзовый аппликатор сохранился до наших дней. На шкатулке вырезаны змеи и скорпионы — изображения, характерные для Бактрийско-Маргианского комплекса.

Символ богатства или тайный знак

Учёные уверены: найденные предметы отражали не только статус девушки, но и престиж её семьи.

"Причина и природа обилия сохранившихся предметов и материалов в женских захоронениях всё ещё остаётся открытым вопросом", — пишут авторы.

Уникальная параллель

Косметический контейнер из Чалоу поразительно напоминает артефакт из Бактрии. Возможно, их сделал один и тот же мастер.

Датировка и значение

Анализ костей из соседней могилы показал дату 2310-2130 гг. до н. э., что совпадает с предполагаемым временем захоронения "юной леди". Чалоу, хоть и было периферийным поселением, явно отличалось достатком и культурной связью с великими центрами региона.

Уточнения

Некро́поль (дословно: "город мёртвых", др.-греч. νεκρός (nekros) — "мёртвый", πόλις (polis) — "город") — комплекс погребений, большое кладбище.

