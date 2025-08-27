Древний город открыл свой секрет: под руинами ожил водопровод полутысячелетней давности

Можно ли представить, что инженерные решения, созданные полторы тысячи лет назад, до сих пор удивляют современную науку? Именно это произошло в Истаравшане, древнем Ура-Тюбе.
Над городом возвышается Мугтеппа — холм, сравнимый по высоте с двадцатиэтажным домом. Ещё недавно этот район считали утраченным: строительство в 2017–2018 годах, как казалось, уничтожило культурные слои. Но реальность оказалась куда интереснее.
Команда из Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова провела раскопки и сделала сенсационное открытие — древний водопровод и целый комплекс артефактов.
Исследователи нашли три участка трубопровода. Вода поступала из источника у подножия соседнего холма. Трубы из керамики длиной около 40 см соединялись между собой при помощи алебастрового раствора и укладывались в траншеи шириной 85 см и глубиной 20 см.
Вдоль маршрута шли небольшие резервуары для сбора воды. Все трубы были одинаковыми, что указывает на их изготовление в специализированных мастерских. Это значит: в городе существовала развитая экономика и чёткая организация труда.
Археологи нашли множество предметов, подтверждающих активную жизнь в древнем поселении.
Все они относятся к V-VIII векам. Это доказывает, что здесь процветали земледелие и производство тканей.
В слоях предыдущих эпох учёные нашли кубки и глиняные сосуды. Они дополняют картину культурного богатства и показывают, что место было заселено задолго до строительства водопровода.
