Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждое слово оборачивается против вас? Есть хитрый способ остановить сплетников
Европа выбрала смерть: назад пути нет
Зарядки есть, машин нет: Россия готова к будущему без электромобилей
Сколько ни накрутишь — всё равно не хватит: эта закуска из кабачка улетает в первую очередь
Конец трансатлантических посылок: почему Почта России прекращает отправку товаров в Америку
Размер стола диктует удобство — игнорировать цифры значит потерять комфорт
Вот такая беда: Сергей Зверев показал, какой ужас происходит под окнами его дома
Эти ошибки делают даже ЗОЖники: почему строгие диеты вредят больше, чем помогают
Ладожское озеро оказалось небезопасным: исследования вскрыли тревожные подробности

Древний город открыл свой секрет: под руинами ожил водопровод полутысячелетней давности

2:07
Наука

Можно ли представить, что инженерные решения, созданные полторы тысячи лет назад, до сих пор удивляют современную науку? Именно это произошло в Истаравшане, древнем Ура-Тюбе.

Древний водопровод Истаравшана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний водопровод Истаравшана

Город на холме

Над городом возвышается Мугтеппа — холм, сравнимый по высоте с двадцатиэтажным домом. Ещё недавно этот район считали утраченным: строительство в 2017–2018 годах, как казалось, уничтожило культурные слои. Но реальность оказалась куда интереснее.

Находка археологов

Команда из Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова провела раскопки и сделала сенсационное открытие — древний водопровод и целый комплекс артефактов.

Как работала система

Исследователи нашли три участка трубопровода. Вода поступала из источника у подножия соседнего холма. Трубы из керамики длиной около 40 см соединялись между собой при помощи алебастрового раствора и укладывались в траншеи шириной 85 см и глубиной 20 см.

Резервуары и мастерские

Вдоль маршрута шли небольшие резервуары для сбора воды. Все трубы были одинаковыми, что указывает на их изготовление в специализированных мастерских. Это значит: в городе существовала развитая экономика и чёткая организация труда.

Жизнь в цитадели

Археологи нашли множество предметов, подтверждающих активную жизнь в древнем поселении.

  • Фрагменты керамической посуды.
  • Каменные жернова.
  • Пряслица.

Все они относятся к V-VIII векам. Это доказывает, что здесь процветали земледелие и производство тканей.

Более ранние находки

В слоях предыдущих эпох учёные нашли кубки и глиняные сосуды. Они дополняют картину культурного богатства и показывают, что место было заселено задолго до строительства водопровода.

Уточнения

Пря́слице (или пря́сло, пря́слень) — грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём. Пряслица изготавливались из камня, глины, кости.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Последние материалы
Жена Брюса Уиллиса приняла тяжёлое решение: звезду отселили в отдельный дом
В России ответили на резкий выпад Трампа в сторону Лаврова
Хотите рост мышц, а получаете усталость? Эти привычки убивают результат тренировок
Ночные кошмары не приходят случайно: эти ошибки расслабления делают сон тревожным
Россия замёрзла в августе: Газпром установил летний рекорд поставок газа
Хотите ядреные огурчики с настоящим хрустом? Добавьте в банку один неожиданный лист
Мадонна отмечает день рождения дочерей-близняшек: что скрывают кадры с праздника
Эти растения высасывают остатки жизни из земли после помидоров — и превращают грядку в пустыню
Холодная Луна встречает горячий реактор: космос рискует стать полем ядерных экспериментов
Пустая стена крадёт уют кухни: вот что сделает интерьер законченным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.