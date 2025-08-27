Древний город открыл свой секрет: под руинами ожил водопровод полутысячелетней давности

Можно ли представить, что инженерные решения, созданные полторы тысячи лет назад, до сих пор удивляют современную науку? Именно это произошло в Истаравшане, древнем Ура-Тюбе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний водопровод Истаравшана

Город на холме

Над городом возвышается Мугтеппа — холм, сравнимый по высоте с двадцатиэтажным домом. Ещё недавно этот район считали утраченным: строительство в 2017–2018 годах, как казалось, уничтожило культурные слои. Но реальность оказалась куда интереснее.

Находка археологов

Команда из Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова провела раскопки и сделала сенсационное открытие — древний водопровод и целый комплекс артефактов.

Как работала система

Исследователи нашли три участка трубопровода. Вода поступала из источника у подножия соседнего холма. Трубы из керамики длиной около 40 см соединялись между собой при помощи алебастрового раствора и укладывались в траншеи шириной 85 см и глубиной 20 см.

Резервуары и мастерские

Вдоль маршрута шли небольшие резервуары для сбора воды. Все трубы были одинаковыми, что указывает на их изготовление в специализированных мастерских. Это значит: в городе существовала развитая экономика и чёткая организация труда.

Жизнь в цитадели

Археологи нашли множество предметов, подтверждающих активную жизнь в древнем поселении.

Фрагменты керамической посуды.

Каменные жернова.

Пряслица.

Все они относятся к V-VIII векам. Это доказывает, что здесь процветали земледелие и производство тканей.

Более ранние находки

В слоях предыдущих эпох учёные нашли кубки и глиняные сосуды. Они дополняют картину культурного богатства и показывают, что место было заселено задолго до строительства водопровода.

Уточнения

Пря́слице (или пря́сло, пря́слень) — грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём. Пряслица изготавливались из камня, глины, кости.

