Холодная Луна встречает горячий реактор: космос рискует стать полем ядерных экспериментов

Можно ли снабжать космическую станцию энергией атомного реактора прямо на Луне? Китайцы считают, что да — и уже представили проект.
На презентации в Шанхае главный инженер миссии "Чанъэ-8" Пэй Чжао Юй показал, как будет выглядеть будущая база КНР на Луне. В 2028 году туда отправят посадочный аппарат, луноход и робота. Именно в рамках этой миссии впервые собираются испытать 3D-печать для строительства на Селене.
Reuters сообщает: в проект включён мини-реактор. Лунная ночь длится 14 суток, и солнечной энергии явно не хватит. Даже в местах с постоянным светом возможны перебои. На крутые пики, куда почти всегда падает солнце, забраться сложно — особенно в скафандре.
Именно поэтому атомная установка выглядит куда надёжнее солнечных батарей.
Главная проблема — охлаждение реактора. На Земле тепло уходит в атмосферу, а на Луне её нет. Теоретически можно использовать огромные радиаторы, но они будут перегреваться днём. К тому же их сложно закрепить: вечная мерзлота у полюсов и высокая материалоёмкость делают задачу почти невыполнимой.
По данным "Роскосмоса", именно Россия разрабатывает реактор мощностью около 500 киловатт. Его планируют доставить на Луну на грузовом корабле. Запуск лунной базы намечен примерно на 2033-2035 годы.
Американский путь — сосредоточиться на Марсе, а Луну использовать лишь как промежуточный шаг.
Российско-китайский вариант — развернуть полноценную станцию на Луне, считая полёт на Марс пока недостижимым из-за радиации и отсутствия сверхтяжёлых ракет.
В итоге именно Селен становится полигоном для новых технологий и источником международного соперничества.
Я́дерный (а́томный) реа́ктор - устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.
