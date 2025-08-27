Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарядки есть, машин нет: Россия готова к будущему без электромобилей
Сколько ни накрутишь — всё равно не хватит: эта закуска из кабачка улетает в первую очередь
Конец трансатлантических посылок: почему Почта России прекращает отправку товаров в Америку
Размер стола диктует удобство — игнорировать цифры значит потерять комфорт
Вот такая беда: Сергей Зверев показал, какой ужас происходит под окнами его дома
Эти ошибки делают даже ЗОЖники: почему строгие диеты вредят больше, чем помогают
Древний город открыл свой секрет: под руинами ожил водопровод полутысячелетней давности
Ладожское озеро оказалось небезопасным: исследования вскрыли тревожные подробности
Осенью грядки можно оживить без удобрений: эти три сидерата творят чудеса с почвой

Холодная Луна встречает горячий реактор: космос рискует стать полем ядерных экспериментов

2:13
Наука

Можно ли снабжать космическую станцию энергией атомного реактора прямо на Луне? Китайцы считают, что да — и уже представили проект.

Лунная база
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лунная база

Лунная база после 2030 года

На презентации в Шанхае главный инженер миссии "Чанъэ-8" Пэй Чжао Юй показал, как будет выглядеть будущая база КНР на Луне. В 2028 году туда отправят посадочный аппарат, луноход и робота. Именно в рамках этой миссии впервые собираются испытать 3D-печать для строительства на Селене.

Зачем на Луне нужна АЭС

Reuters сообщает: в проект включён мини-реактор. Лунная ночь длится 14 суток, и солнечной энергии явно не хватит. Даже в местах с постоянным светом возможны перебои. На крутые пики, куда почти всегда падает солнце, забраться сложно — особенно в скафандре.

Именно поэтому атомная установка выглядит куда надёжнее солнечных батарей.

Сложности атомной станции на Луне

Главная проблема — охлаждение реактора. На Земле тепло уходит в атмосферу, а на Луне её нет. Теоретически можно использовать огромные радиаторы, но они будут перегреваться днём. К тому же их сложно закрепить: вечная мерзлота у полюсов и высокая материалоёмкость делают задачу почти невыполнимой.

Российский вклад в проект

По данным "Роскосмоса", именно Россия разрабатывает реактор мощностью около 500 киловатт. Его планируют доставить на Луну на грузовом корабле. Запуск лунной базы намечен примерно на 2033-2035 годы.

Два подхода к космосу

Американский путь — сосредоточиться на Марсе, а Луну использовать лишь как промежуточный шаг.
Российско-китайский вариант — развернуть полноценную станцию на Луне, считая полёт на Марс пока недостижимым из-за радиации и отсутствия сверхтяжёлых ракет.

В итоге именно Селен становится полигоном для новых технологий и источником международного соперничества.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор - устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Наука и техника
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Последние материалы
Жена Брюса Уиллиса приняла тяжёлое решение: звезду отселили в отдельный дом
В России ответили на резкий выпад Трампа в сторону Лаврова
Хотите рост мышц, а получаете усталость? Эти привычки убивают результат тренировок
Ночные кошмары не приходят случайно: эти ошибки расслабления делают сон тревожным
Россия замёрзла в августе: Газпром установил летний рекорд поставок газа
Хотите ядреные огурчики с настоящим хрустом? Добавьте в банку один неожиданный лист
Мадонна отмечает день рождения дочерей-близняшек: что скрывают кадры с праздника
Эти растения высасывают остатки жизни из земли после помидоров — и превращают грядку в пустыню
Холодная Луна встречает горячий реактор: космос рискует стать полем ядерных экспериментов
Пустая стена крадёт уют кухни: вот что сделает интерьер законченным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.