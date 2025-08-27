Холодная Луна встречает горячий реактор: космос рискует стать полем ядерных экспериментов

Можно ли снабжать космическую станцию энергией атомного реактора прямо на Луне? Китайцы считают, что да — и уже представили проект.

Лунная база после 2030 года

На презентации в Шанхае главный инженер миссии "Чанъэ-8" Пэй Чжао Юй показал, как будет выглядеть будущая база КНР на Луне. В 2028 году туда отправят посадочный аппарат, луноход и робота. Именно в рамках этой миссии впервые собираются испытать 3D-печать для строительства на Селене.

Зачем на Луне нужна АЭС

Reuters сообщает: в проект включён мини-реактор. Лунная ночь длится 14 суток, и солнечной энергии явно не хватит. Даже в местах с постоянным светом возможны перебои. На крутые пики, куда почти всегда падает солнце, забраться сложно — особенно в скафандре.

Именно поэтому атомная установка выглядит куда надёжнее солнечных батарей.

Сложности атомной станции на Луне

Главная проблема — охлаждение реактора. На Земле тепло уходит в атмосферу, а на Луне её нет. Теоретически можно использовать огромные радиаторы, но они будут перегреваться днём. К тому же их сложно закрепить: вечная мерзлота у полюсов и высокая материалоёмкость делают задачу почти невыполнимой.

Российский вклад в проект

По данным "Роскосмоса", именно Россия разрабатывает реактор мощностью около 500 киловатт. Его планируют доставить на Луну на грузовом корабле. Запуск лунной базы намечен примерно на 2033-2035 годы.

Два подхода к космосу

Американский путь — сосредоточиться на Марсе, а Луну использовать лишь как промежуточный шаг.

Российско-китайский вариант — развернуть полноценную станцию на Луне, считая полёт на Марс пока недостижимым из-за радиации и отсутствия сверхтяжёлых ракет.

В итоге именно Селен становится полигоном для новых технологий и источником международного соперничества.

