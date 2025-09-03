Австралийский пляж открыл тайну: древний акула-кит с пастью-ловушкой ожил спустя миллионы лет

На побережье австралийского штата Виктория в 2019 году местный житель Росс Дуллард, увлекающийся поисками окаменелостей, сделал открытие, которое спустя несколько лет потрясло научное сообщество. Он наткнулся на частично сохранившийся череп доисторического морского млекопитающего. Позже выяснилось, что это — Janjucetus dullardi, хищный кит, живший 26 миллионов лет назад.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Доисторический кит-хищник

Сегодня находку официально описали в новом исследовании, опубликованном в "Зоологическом журнале Линнеевского общества". По словам специалистов, речь идёт о редчайшем виде древних китов, известных учёным всего по нескольким образцам.

Маленький, но смертельно опасный

Janjucetus dullardi не имел гигантских размеров современных усатых китов. Его длина составляла всего около двух метров — чуть больше среднего роста человека. Но при этом он обладал устрашающим набором инструментов для охоты.

"По сути, это маленький кит с большими глазами и ртом, полным острых, режущих зубов. Представьте акулью версию усатого кита — милую с виду, но крайне опасную", — пояснил исследователь Руайрид Дункан.

Учёные отмечают, что Janjucetus был стремительным и манёвренным хищником. Его зубы легко справлялись с рыбой и другими морскими животными. Такой образ жизни резко отличает его от современных китов-фильтраторов, которые питаются планктоном.

Окно в далёкое прошлое

Открытие Janjucetus dullardi имеет особое значение для науки. Это лишь четвёртый известный экземпляр подобного рода. Он помогает понять, как именно киты прошли путь от зубастых хищников к гигантским фильтраторам, которые сегодня считаются мирными великанами океанов.

"Эта окаменелость открывает окно в то, как росли и менялись древние киты, и как эволюция приспосабливала их тела к жизни в море", — отметил палеонтолог Эрих Фицджеральд, соавтор исследования.

Виктория — кладовая окаменелостей

Формация Ян-Жук, где была сделана находка, известна большим количеством окаменелостей олигоценового периода (23-30 млн лет назад). Здесь регулярно находят остатки древних акул и китов. Учёные считают этот регион настоящей "колыбелью" необычных морских существ.

"Этот регион когда-то был местом рождения одних из самых удивительных китов в истории, и мы только начинаем раскрывать их истории.", — подчеркнул Фицджеральд.

Личная история открытия

Интересно, что Росс Дуллард сделал открытие во время обычной прогулки по пляжу со своим маленьким сыном Билли. Любительская страсть к поискам окаменелостей привела к находке, которая сегодня помогает учёным всего мира.

Более того, Билли, которому тогда было всего три года, сам находил фрагменты древних акул того же периода. Семья Дуллардов решила передать часть находок в дар Мельбурнскому музею, чтобы они были доступны для науки и широкой публики.

Почему это важно для нас

Находка Janjucetus dullardi даёт редкую возможность заглянуть в прошлое, когда киты ещё были охотниками, а не гигантскими фильтраторами. Это свидетельство удивительной гибкости эволюции, которая за миллионы лет преобразила морских млекопитающих в тех, кого мы знаем сегодня.