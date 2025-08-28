Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугачёва разлучила внука? Как решение певицы разрушило брак Никиты Преснякова
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Кошка снова украла с тарелки? Вот ошибки хозяев, которые к этому приводят
Секунды, которые решают, будет ли авария: как не стать жертвой аквапланирования
Юг Италии, где нет жары: оазис тишины и свежести всего в часе от Бари
Косметологи скрывали правду: этот вид спорта омолаживает кожу лучше любых кремов
Новый штамм — старые проблемы: коронавирус снова заставил вспомнить первые годы пандемии
Пугающие последствия: Гоар Аветисян показала, как прячет шрамы после пластики
Скандал в Норвегии: русскую рыбу объявили врагом номер один

Мир под угрозой? Китайские исследования глубин вскрыли смертельные тайны Земли

3:19
Наука

Что может скрывать самое глубокое место на Земле? Китайские исследователи решились спуститься туда, где почти 11 тысяч метров тьмы и давления. И то, что они обнаружили, потрясло весь мир.

Марианская впадина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марианская впадина

Китайский рывок в исследовании океана

В последние годы Китай активно осваивает океанские глубины. Только за пять лет на морские исследования было выделено более 62 миллиардов долларов. Построено 14 новых институтов, нанято свыше 1200 специалистов, проведено уже 49 глубоководных миссий.

В Циндао возводится крупнейший центр абиссальных исследований. Китайцы не скрывают своих амбиций: они намерены стать лидерами в изучении океанских тайн и разворачивают целые флотилии аппаратов для исследования впадины.

Мир глубин: от кораллов до вечной тьмы

Жизнь в океане меняется с каждым уровнем:

  • Поверхность — кораллы, рыбы и яркие краски.

  • Сумеречная зона (200 м) — рыбы-змеи, светящиеся кальмары и прозрачные медузы.

  • Зона тьмы (1 км и глубже) — гигантские кальмары, таинственные медузы, мир, куда почти не проникает свет.

Каждый новый слой словно открывает отдельную вселенную.

Загадочные аномалии

Самые сенсационные открытия начались, когда китайские аппараты зафиксировали:

  • аномальные магнитные поля, природу которых пока никто не объяснил;

  • движение гигантских объектов на глубине почти 11 тысяч метров. Что это было — неизвестно.

Эти наблюдения ставят больше вопросов, чем дают ответов.

Древние формы жизни

Исследователи нашли уникальные бактерии, которые питаются метаном и сероводородом. Они выживают там, где нет ни кислорода, ни солнечного света, придав миру новую гипотезу о возможностях существования жизни даже в условиях, которые кажутся смертельными.

Подземные пещеры: открытие, изменившее представления

Главная сенсация — обнаружение огромных подземных пещер под дном Марианской впадины. Внутри температура достигает 400 градусов Цельсия — настолько высока, что способна плавить металл.

Какова природа этих пещер? Возможно ли, что там существует жизнь? На эти вопросы наука пока не знает ответа.

Что это значит для будущего

Эти открытия ставят перед человечеством новые задачи:

  • Как объяснить странные магнитные поля?

  • Что за гигантские объекты движутся во тьме?

  • Может ли жизнь существовать при температуре в сотни градусов?

Марианская впадина напоминает нам, что океан хранит больше тайн, чем мы можем представить.

Технологии и ответственность

Такие исследования стали возможны благодаря новым технологиям: аппаратам, камерам и датчикам, способным выдерживать колоссальное давление. Но важно помнить и об ответственности: любое вмешательство в экосистему глубин может обернуться катастрофой.

Марианская впадина — это не только научная загадка, но и символ неизведанного мира, где нас ждёт ещё множество открытий.

Уточнения

Мариа́нский жёлоб (Мариа́нская впа́дина) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Азербайджан
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Видео 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Пугачёва разлучила внука? Как решение певицы разрушило брак Никиты Преснякова
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Кошка снова украла с тарелки? Вот ошибки хозяев, которые к этому приводят
Мир под угрозой? Китайские исследования глубин вскрыли смертельные тайны Земли
Секунды, которые решают, будет ли авария: как не стать жертвой аквапланирования
Юг Италии, где нет жары: оазис тишины и свежести всего в часе от Бари
Косметологи скрывали правду: этот вид спорта омолаживает кожу лучше любых кремов
Новый штамм — старые проблемы: коронавирус снова заставил вспомнить первые годы пандемии
Пугающие последствия: Гоар Аветисян показала, как прячет шрамы после пластики
Скандал в Норвегии: русскую рыбу объявили врагом номер один
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.