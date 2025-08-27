Эти города опаснее Чернобыля: смертельные ловушки на карте мира

Есть на карте мира города, которые когда-то были полны жизни, а сегодня превратились в мрачные ловушки. Время там будто застыло, но опасность не исчезла. Природа и технологии столкнулись в смертельной схватке, а люди ушли, оставив после себя лишь пустые дома и тревожные следы.

Фото: commons.wikimedia.org by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Припять

Эти территории напоминают: жажда наживы и пренебрежение экологией могут превратить процветающие поселения в ядовитые кладбища, где каждый шаг может стоить жизни.

Виттенум. Австралия

Когда-то шахтёрский городок в Западной Австралии бурно рос за счёт добычи голубого асбеста. Но вскоре стало ясно: этот минерал смертелен для лёгких.

Правительство пошло на крайние меры: название Виттенума закрашивали на дорожных знаках, сам город убрали с карт. В 2006 году его отключили от электросети, а жителей обязали переселиться. В 2007-м название исчезло и из реестра населённых пунктов.

Сегодня Виттенум — безмолвный памятник человеческой жадности. Ржавые шахты, заколоченное кафе "Doc Holiday's”, магазин инструментов и пустые улицы. Официально он признан самым опасным городом Южного полушария.

Нью-Идрия. Калифорния, США

Здесь добывали ртуть — город возник вокруг второго по величине рудника США. В 1854 году он пережил стремительный рост, а местная печь Гоулда стала технологической сенсацией.

Закрытие рудника в 1972 году превратило Нью-Идрию в город-призрак. Более ста домов разрушены и разграблены. Но самое страшное — экология. Загрязнение ртутью настолько сильное, что в 2011 году город внесли в список особо опасных объектов EPA. Южная часть территории теперь полностью закрыта.

Джамана. Румыния

До 1970-х это была цветущая деревня, где люди занимались сельским хозяйством. Всё изменилось, когда рядом открыли медную шахту.

Через несколько лет Джамана оказалась затоплена токсичными отходами. Вода стала ядовитым коктейлем из тяжёлых металлов. Людей переселяли с компенсацией, но часть осталась и перебралась выше по склону.

Сегодня Джамана — жуткое болото с разноцветной водой. Из-под поверхности торчат крыши домов и шпиль церкви. Это место стало магнитом для фотографов и защитников природы.

Кантубек. Узбекистан

Известный также как Аральск-7, этот город строили для сотрудников биохимического полигона "Бархан”. Здесь жили военные и их семьи — всего около 1500 человек.

На острове Возрождения тестировали микробиологическое оружие. После закрытия полигона в 1992 году весь контингент вывезли в Россию. Сегодня Кантубек разрушен и безлюден, а от лабораторий остались лишь руины.

Сентрейлия. США

Под землёй здесь уже более 60 лет горит уголь. Всё началось в 1962 году, когда пожарные пытались сжечь мусор.

К тому моменту в городе жили 2 тысячи человек, работали театры, отели, церкви. Но дым и трещины в земле вынудили жителей уехать. Сейчас осталось лишь 5 человек, а часть дороги №61 по-прежнему выпускает пар.

Сентрейлия вдохновила создателей фильма "Сайлент Хилл” — и недаром: её атмосфера пугает даже днём.

Припять. Украина

4 февраля 1970 года построили новый город для сотрудников Чернобыльской АЭС. К 1986 году здесь жили 47 тысяч человек, работали школы, дворцы культуры, гостиницы.

26 апреля всё оборвалось. После аварии людей эвакуировали за один день. С тех пор Припять остаётся самым известным городом-призраком в мире.

Зона отчуждения до сих пор смертельно опасна. Уровень радиации в некоторых местах в десятки тысяч раз выше нормы. Даже туристы под строгим контролем обязаны использовать дозиметры и защитную одежду.

