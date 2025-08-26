В Госдуме объяснили главное из готовящегося законопроекта о борьбе с кибермошенниками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Новый пакет инициатив Минцифры направлен на системную борьбу с кибермошенничеством и защиту данных граждан. Ситуацию Pravda.Ru прокомментировал политолог, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, комментируя подготовку нового пакета мер Минцифры по борьбе с кибермошенниками.

Биометрия лица
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Биометрия лица

Ранее Минцифры России подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В нем предусматривается восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" с помощью биометрии, банковских приложений и МФЦ, создание единой платформы согласий на обработку персональных данных, компенсация ущерба гражданам от мошенников и внесудебная блокировка фишинговых сайтов.

Матвейчев отметил, что все инициативы Минцифры тщательно обсуждаются с отраслью и парламентом, и они направлены на повышение безопасности граждан. По его словам, многие люди годами подписывают согласия на обработку персональных данных, не задумываясь о последствиях, и новый сервис позволит видеть, кому именно они давали свои данные, а также аннулировать ненужные разрешения.

Он пояснил, что биометрическая идентификация является более надежным инструментом для доступа к аккаунтам, чем пароли, которые легко подобрать с помощью современных технологий.

"Биометрия каждого человека действительно уникальна. Вот поэтому, конечно, это самый лучший способ авторизации и особенно в "Госуслуги" или для восстановления пароля", — отметил политолог.

Эксперт добавил, что биометрические данные россиян хранятся в анонимизированном виде на защищенных серверах, и даже при утечке определить владельца невозможно.

Он подчеркнул, что сам уже давно пользуется биометрией и считает этот способ удобным и безопасным.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
