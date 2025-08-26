Августовская ночь: где и когда наблюдать величественное созвездие Геркулеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Наука

В августе попробуйте отыскать на небосклоне созвездие Геркулеса.

созвездие Геркулеса
Фото: ru.wikipedia.org is licensed under free more info
созвездие Геркулеса

Что говорят астрономические карты?

В этот период года оно достаточно различимо из северных широт, хотя для его идентификации, вероятнее всего, потребуется обратиться к астрономическим картам, так как созвездие не отличается наличием особенно ярких звезд. Тем не менее, обнаружив его однажды, вы заметите, как оно занимает значительную часть ночного неба.

Самый узнаваемый элемент созвездия — это группа из четырех звезд, формирующих очертания, напоминающие трапецию, что символизирует торс героя. Геркулес и Геракл — это один и тот же герой, но в разных культурах: Геракл — это его имя в древнегреческой мифологии, а Геркулес — это его римский аналог, латинизированное имя того же героя.

Описал Птолемей

Данное созвездие вошло в каталог из 48 созвездий, описанных Птолемеем еще во втором столетии нашей эры. Согласно мифологии Древней Греции, Геракл был сыном Зевса. Обладая неимоверной силой, но подверженный вспышкам гнева, Геракл познал смысл ответственности благодаря совету Дельфийского оракула, который предложил ему выполнить 12 подвигов. Успешное завершение этих задач искупило его прегрешения и возвело в ранг героя. 

В процессе поисков учтите, что это крупное созвездие, занимающее пятое место по размеру среди всех 88 существующих созвездий.

Где можно увидеть созвездие?

В южном полушарии Геркулес виден на севере в вечерние часы. Чем дальше на юг, тем ниже располагается созвездие над горизонтом. К примеру, в Сиднее, Австралия, созвездие поднимается над северной линией горизонта ближе к вечеру, пишет The Guardian.

Уточнения

Созве́здия — в современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе. В древности созвездиями назывались характерные фигуры, образуемые яркими звёздами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
