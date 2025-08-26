Озеро цвета Барби: природный феномен или экологическая катастрофа? Британец раскрыл правду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Британец был "огорчен", увидев ярко-розовое озеро и ошибочно предположив, что оно является результатом промышленного загрязнения. Однако, как выяснилось, причина необычного цвета кроется в естественных процессах.

"Я был поражен, так как никогда не сталкивался с подобным", — поделился 61-летний Барри Найт с South West News Service. Мужчина обнаружил этот необычный водоем, прогуливаясь по прибрежной тропе короля Карла III неподалеку от Квинборо, что в графстве Кент.

Несмотря на поразительный оттенок, цвет озера был вызван не промышленными отходами, а природными процессами.

Представитель Агентства по охране окружающей среды объяснил, что изменение цвета является естественным явлением, вызванным "активным ростом водорослей или бактерий". Подобное чаще всего происходит летом из-за высоких температур.

Тем не менее, было отмечено, что "высокая концентрация водорослей может представлять опасность, поэтому людям и животным следует избегать контакта с водой или пеной", сообщает New York Post.

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

