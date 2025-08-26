Исследование показало: мясо и молочные продукты не опасны для жизни

Долгое время продукты с животным белком считались спорным элементом рациона. Одни предупреждали об их возможном вреде, другие говорили о пользе. Но новое исследование показывает: опасения были преувеличены.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

Учёные проанализировали данные почти 16 тысяч взрослых участников национального обследования NHANES III и пришли к выводу: употребление животного белка не связано с повышенным риском смерти. Более того, оно может даже снижать смертность, связанную с онкологическими заболеваниями.

Исследование опубликовано в журнале Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.

"Вокруг белка много путаницы: сколько его нужно есть, какого он должен быть качества и как он влияет на здоровье в долгосрочной перспективе. Это исследование вносит ясность", — отметил профессор Стюарт Филлипс из Университета Макмастера.

Чтобы результат был максимально точным, команда использовала передовые статистические методы: модель Национального института рака и многомерное моделирование Монте-Карло с марковскими цепями.

Эти подходы позволили учесть колебания ежедневного рациона и оценить долгосрочное потребление белка.

Выводы оказались любопытными:

связи между общим уровнем белка (животного или растительного) и риском смерти не выявлено;

растительный белок, судя по данным, оказывает минимальное влияние на смертность от рака;

животный белок демонстрирует небольшое, но значимое защитное действие.

"Если рассматривать данные наблюдений и клинические исследования вместе, становится ясно: продукты с животным и растительным белком укрепляют здоровье и поддерживают долголетие", — добавил исследователь Янни Папаниколау.

Финансирование исследования обеспечила Национальная ассоциация производителей говядины. Однако организация не участвовала в сборе данных и их анализе.

Уточнения

