Космический проект века: экспедиция к подземным тайнам Плутона

Наука

Когда "Новые горизонты" пролетели мимо Плутона в 2015 году, мир впервые увидел его ледяные равнины и туманные горизонты. С тех пор у учёных не утихает главный вопрос: есть ли у этого далёкого карликового мира подземный океан?

Плутон
Фото: Веб-сайт НАСА
Плутон

"Многие вопросы по-прежнему остаются открытыми", — призналась планетолог Карли Хоуэтт, из Оксфорда.

Именно поэтому она и её коллеги разработали проект новой миссии под названием "Персефона".

Название выбрано неслучайно. В римской мифологии Плутон — повелитель подземного мира, а Персефона — его жена.

"Мы хотели дать миссии женское имя, которое отражало бы разнообразие нашей команды, где женщины занимают ведущие позиции", — объяснила Хоуэтт.

"Персефона" будет оснащена 11 усовершенствованными приборами. Среди задач — проверить, скрывает ли Плутон океан подо льдами, изучить его форму, состав атмосферы и даже рассмотреть скрытые тёмные области. Камеры смогут зафиксировать горячие точки и изменения, произошедшие после пролёта "Новых горизонтов".

"Ничто не заменит близость", — подчёркивает главный исследователь предыдущей миссии Алан Стерн.

Новый аппарат планируется вывести на орбиту Плутона на три года, что даст возможность собрать куда более полные данные.

Но сложности огромны. Полёт займёт почти три десятилетия, а сама миссия может растянуться более чем на 50 лет. Это проект на три поколения учёных и инженеров.

Хоуэтт оценивает его стоимость в 3 миллиарда долларов, плюс потребуются новые ядерные батареи — РИТЭГи, для которых необходим дефицитный плутоний.

Даже если "Персефона" не будет выбрана в ближайшее время, она уже доказала: вернуться к Плутону возможно. И, как отмечает Хоуэтт, это будет "миссия флагманского уровня".

Уточнения

Пояс Ко́йпера (иногда также называемый пояс Э́джворта — Койпера) — область Солнечной системы от орбиты Нептуна (30 а. е. от Солнца) до расстояния около 55 а. е. от Солнца. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 20—200 раз массивнее последнего. Как и пояс астероидов, он состоит в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
