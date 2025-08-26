Инопланетная жизнь на Земле: самая древняя вода Земли раскрыла тайну жизни в глубинах

В 2016 году, почти на трёхкилометровой глубине в канадской шахте, геологи сделали удивительное открытие. Там они нашли воду, возраст которой — 2,64 миллиарда лет. Это самая древняя вода, известная на Земле.

Фото: pixabay.com by Photorama is licensed under Free for use under the Pixabay Content License древняя вода

"Люди думают, что речь идёт о каплях, застрявших в трещинах. Но на самом деле вода поднимается потоком — литры в минуту, гораздо больше, чем кто-либо ожидал", — рассказывает профессор Барбара Шервуд Лолар в интервью BBC News.

Учёные также обнаружили признаки того, что когда-то в этой воде существовала жизнь.

"Мы изучили сульфаты и нашли биологический "отпечаток". Это результат деятельности микроорганизмов, формировавшийся на протяжении геологических эпох. Это доказательство того, что жизнь существовала здесь очень долго", — поясняет Шервуд Лолар.

Главный секрет заключался в том, что эти микробы не нуждались в свете. Их источником энергии стали вещества, появлявшиеся благодаря радиации.

"Сульфат и водород образуются прямо в породах при контакте воды и минералов. Этот процесс может продолжаться миллиарды лет", — добавляет д-р Лонг Ли из Университета Альберты.

Значение открытия выходит далеко за пределы земной науки: оно помогает понять, как жизнь может существовать в глубинах планет Солнечной системы.

Но многим любопытно другое: какой вкус у этой "запретной воды"? Оказалось, профессор Шервуд Лолар решилась попробовать её, осторожно коснувшись пальцем.

"Я ожидала солёного вкуса, ведь чем древнее вода, тем она солонее", и действительно: жидкость оказалась крайне солёной и горькой, гораздо солонее морской воды", — призналась она CNN.

Неудивительно — всё-таки перед ней была вода, запечатанная в недрах планеты более двух миллиардов лет назад.

Уточнения

Внеземна́я жизнь (инопланетная жизнь) — гипотетическая жизнь, возникшая и существующая за пределами Земли. Является предметом изучения астробиологии (экзобиологии) и ксенобиологии, а также одним из вымышленных объектов в научной фантастике. Такая гипотетическая жизнь может варьироваться от простых форм, сопоставимых с земными прокариотами, до существ, создавших цивилизации, значительно более продвинутых, чем человечество.

