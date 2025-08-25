Интернет по талонам? Эксперты рассказали о грядущем контроле над онлайн-контентом

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, выразил сомнения относительно технической реализуемости предложенного механизма добровольного ограничения доступа к потенциально вредному контенту.

Ранее в СМИ появилась информация об одобрении правительством плана мероприятий, направленных на регулирование информации, способной нанести вред пользователям. Согласно этим данным, Минцифры, Минкульт, Роскомнадзор, Росмолодежь и ряд других ведомств занимаются разработкой системы добровольного ограничения доступа к определенному контенту. Реализация этого проекта запланирована до третьего квартала 2027 года.

Однако, по мнению Муртазина, технические аспекты внедрения подобного механизма остаются неясными. Он подчеркнул, что на данный момент в мире не существует аналогичного инструмента, как сообщает сайт Москва 24.

Эксперт считает, что эффективная работа подобной системы потребует практически полной блокировки интернет-пространства.

В свою очередь, Герман Клименко, глава совета Фонда развития цифровой экономики, предположил, что рассматривается возможность создания системы, позволяющей пользователям формировать "белые списки" веб-сайтов.

Теоретически, каждый мог бы установить специальное программное обеспечение для блокировки нежелательных сайтов. Однако, судя по всему, планируется разработать более простое решение, отметил Клименко.

Он напомнил о недавнем запуске сервиса на "Госуслугах", позволяющего узнать, какие номера зарегистрированы на конкретного пользователя, и предположил, что гражданам будет предоставлена возможность выбирать для своих сим-карт список сайтов, к которым будет открыт доступ. Операторы, в свою очередь, будут предоставлять трафик согласно этим настройкам.

