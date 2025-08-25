Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:40
Наука

Во время своей первой археологической практики студентка-археолог из Флориды нашла редкий золотой артефакт IX века.

Археологические раскопки
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Археологические раскопки

Яра Соуза из Орландо, участвуя в раскопках, организованных Ньюкаслским университетом в Редесдейле (графство Нортумберленд, Великобритания) нашла средневековый медальон.

По информации, предоставленной университетом, ценный артефакт был обнаружен в первые полтора часа работы группы.

"Я была просто поражена, не могла поверить, что мне так быстро повезло найти что-то значимое на своих первых раскопках", — поделилась Соуза.

Золотой предмет, датируемый IX веком, имеет длину около 3,8 см и украшен декоративным орнаментом на одном конце.

Университет сообщает, что находка была сделана недалеко от древней римской дороги Дере-стрит, соединявшей Йорк и Эдинбург.

Эта дорога продолжала функционировать после распада Римской империи и впоследствии стала частью крупной английской автомагистрали A68, ведущей от Эдинбурга до северо-восточной Англии.

Эксперты, работающие на месте раскопок, предполагают, что предмет мог иметь религиозное или ритуальное значение, учитывая высокий статус золота и его использование только высшими слоями общества, а также расположение Дере-стрит между двумя важными религиозными центрами.

Джеймс Джеррард, профессор римской археологии в Ньюкаслском университете и научный руководитель Соузы, отметил значимость находки, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Автомагистра́ль автостра́да — дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
