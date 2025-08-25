Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые в истории ученым удалось запечатлеть на видео редкого антарктического кальмара-гонатида в его естественной среде обитания, на глубине более двух километров под ледяной поверхностью Южного океана.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантский глубоководный кальмар в темных водах

Живой экземпляр

Этот уникальный случай стал первым наблюдением живого экземпляра антарктического кальмара с крючковатыми щупальцами, известного своим кроваво-красным окрасом. Ранее эти существа попадались лишь в виде мертвых особей, найденных в рыболовных сетях или в желудках морских животных.

Открытие было сделано исследователями на научно-исследовательском судне Института океана имени Шмидта, которые использовали дистанционно управляемый аппарат SuBastian из-за труднопроходимого морского льда.

Эксперт по кальмарам Кэт Болстад подтвердила видовую принадлежность заснятого экземпляра. По словам доктора Болстад, это первая в истории прямая видеотрансляция антарктического рогатого кальмара.

В полумраке — со шрамами

Предполагается, что эти кальмары обитают в батипелагической зоне, где преобладает полумрак и единственным источником света является биолюминесценция глубоководных организмов. Во время наблюдения кальмар выпустил облако чернил, вероятно, испугавшись света аппарата, после чего скрылся в темноте.

Ученые также отметили, что на теле кальмара были видны шрамы, возможно, оставленные гигантским кальмаром. Антарктические кальмары-гонатиды считаются засадными хищниками, использующими крючки на щупальцах для захвата добычи, и могут охотиться на сородичей, пишет Daily Mail.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце.

