Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить

Наука

Сегодня пользователи мессенджеров настолько привыкли к возможности совершать звонки прямо из приложений, что уже не могут представить без них повседневное общение.

Мобильный телефон
Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мобильный телефон

В России лидирующие позиции занимают WhatsApp* и Telegram, однако, учитывая нестабильность связи в них, стоит обратить внимание на другие популярные платформы. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина поделилась информацией о нескольких альтернативных вариантах. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Google Meet

Google Meet, предустановленный на многих устройствах, является одним из таких вариантов. Эксперт отметила, что он привязан к аккаунту Google и предлагает неограниченные по времени индивидуальные звонки, в то время как для групповых звонков действует ограничение в один час.

Zoom

Zoom, знакомый многим пользователям, по-прежнему ограничивает бесплатные звонки 40 минутами, что, по словам Бастрыкиной, является одним из самых коротких интервалов среди аналогов.

VK Calls

VK Calls предлагает как персональные, так и групповые звонки, доступные через раздел "Сообщения" VK или отдельное приложение, что делает его удобным для активных пользователей этой социальной сети.

Яндекс Телемост

"Яндекс Телемост" представляет собой удобный и бесплатный сервис для звонков, не ограничивающий время как для индивидуальных, так и для групповых конференций. Анастасия Бастрыкина также упомянула FaceTime, приложение с интуитивно понятным интерфейсом, предустановленное на устройствах Apple. С 2025 года оно доступно не только пользователям Apple, но и владельцам Windows ПК и Android-смартфонов.

Max

Среди новых IT-продуктов эксперт выделила российский мессенджер Max, который также предлагает опцию звонков с различными встроенными функциями.

В заключение Бастрыкина подчеркнула, что выбор достаточно широк и пользователи смогут найти подходящую альтернативу для удобных и бесплатных онлайн-звонков.

*Принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Уточнения

Max (рус Макс) — мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году. По состоянию на июль 2025 года находился на стадии бета-тестирования. По аналогии с китайской платформой WeChat на базе Max разрабатывается национальный российский мессенджер — универсальное мобильное приложение («суперапп»), позволяющее помимо обмена сообщениями и голосовой связи также получать электронные государственные услуги, удостоверять личность через цифровой ID, использовать усиленную электронную подпись, а также совершать платежи. Для регистрации в Max требуется российский или белорусский номер мобильного телефона. Регистрация по виртуальному или подменному номеру невозможна.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
