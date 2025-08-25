Роботы против человека: почему ИИ проигрывает в движениях — сенсационное исследование

Ученым удалось разузнать, почему роботы так странно двигаются.
Понять причину было сложно, пишет издание Science Alert. Особенно сейчас, когда есть крутые роботы, которые как-будто могут все.
Что же с их походкой и движениями? Как бы не был крут гуманоид, они также остаются неестественными, еще и потребляют намного больше энергии, чем человек.
Учёные Sony выяснили, что человек по сути думает каждым суставом. Тогда как в роботе есть "мозг", от него идут команды, то есть робот построен централизовано. Роботам не хватает суставов и они не думают суставами в отличие от людей.
Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.
