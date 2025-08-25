Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёсткий нокаут на ринге: сын Рэмпейджа Джексона в центре скандала
Аврора Киба опубликовала новое селфи с Григорием Лепсом
Удивительные результаты: витамин D против хронических заболеваний и старения
Лук против молчаливого кактуса: смесь, которая будит спящие бутоны
Плачу приличные налоги: Шаляпин разразился гневной отповедью на обвинения в тунеядстве
Тайны космоса: как учёные изменили представление о Плутоне
Ученые: владельцы кошек реже болеют и имеют здоровую сердечно-сосудистую систему
Жевательные витамины из крупных онлайн-магазинов проверяют: они могут оказаться опасными для здоровья
Индия готовится к конфронтации: Моди ставит интересы граждан выше давления США

Роботы против человека: почему ИИ проигрывает в движениях — сенсационное исследование

Наука

Ученым удалось разузнать, почему роботы так странно двигаются.

Человекоподобный робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человекоподобный робот

Понять причину было сложно, пишет издание Science Alert. Особенно сейчас, когда есть крутые роботы, которые как-будто могут все.

Что же с их походкой и движениями? Как бы не был крут гуманоид, они также остаются неестественными, еще и потребляют намного больше энергии, чем человек.

Учёные Sony выяснили, что человек по сути думает каждым суставом. Тогда как в роботе есть "мозг", от него идут команды, то есть робот построен централизовано. Роботам не хватает суставов и они не думают суставами в отличие от людей.

Уточнения

Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Ледяной щит России: эти подлодки исчезают с радаров и держат НАТО в страхе
Жёсткий нокаут на ринге: сын Рэмпейджа Джексона в центре скандала
Аврора Киба опубликовала новое селфи с Григорием Лепсом
Удивительные результаты: витамин D против хронических заболеваний и старения
Лук против молчаливого кактуса: смесь, которая будит спящие бутоны
Плачу приличные налоги: Шаляпин разразился гневной отповедью на обвинения в тунеядстве
Роботы против человека: почему ИИ проигрывает в движениях — сенсационное исследование
Тайны космоса: как учёные изменили представление о Плутоне
Ученые: владельцы кошек реже болеют и имеют здоровую сердечно-сосудистую систему
Жевательные витамины из крупных онлайн-магазинов проверяют: они могут оказаться опасными для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.