Роботы против человека: почему ИИ проигрывает в движениях — сенсационное исследование

Ученым удалось разузнать, почему роботы так странно двигаются.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

Понять причину было сложно, пишет издание Science Alert. Особенно сейчас, когда есть крутые роботы, которые как-будто могут все.

Что же с их походкой и движениями? Как бы не был крут гуманоид, они также остаются неестественными, еще и потребляют намного больше энергии, чем человек.

Учёные Sony выяснили, что человек по сути думает каждым суставом. Тогда как в роботе есть "мозг", от него идут команды, то есть робот построен централизовано. Роботам не хватает суставов и они не думают суставами в отличие от людей.

Уточнения

Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.

